EU-Fahnen (Archiv)
EU-Fahnen (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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EU und Nigeria vor Einigung: Abschiebe-Abkommen nach zehn Jahren Verhandlungen

dts NachrichtenagenturLetztes Update 9. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die EU steht offenbar kurz vor einem Flüchtlingsabkommen mit Nigeria. Das berichtet die „Bild“. Demnach ist Migrationskommissar Magnus Brunner am Montag in das bevölkerungsreichste afrikanische Land gereist, um ein Abkommen zur Rücknahme sogenannter ausreisepflichtiger Migranten zu schließen. Eine Unterzeichnung während seines Aufenthalts sei geplant.

Die Verhandlungen hatten sich zehn Jahre hingezogen, im März 2026 gab es einen Durchbruch. Das Abkommen soll die Verfahren künftig beschleunigen. Die EU-Seite stellt im Gegenzug Finanzhilfen bereit. Für die Unterstützung von Flüchtlingen und Vertriebenen stehen bis zu 119 Millionen Euro zur Verfügung. Dieser Betrag soll im Fall einer Übereinkunft um bis zu 66 Millionen Euro aufgestockt werden.

Brunner sagte der „Bild“, um die „illegale Migration effektiv zu bekämpfen“, müsse man in den Herkunfts- und Transitstaaten ansetzen. Genau deshalb baue man die „Partnerschaft“ mit dem größten Land in Afrika weiter aus, um „organisiert Kriminelle, Schlepper und Menschenhändler gemeinsam zu bekämpfen“. „Effektive Abschiebungen“ seien ein „wichtiger Bestandteil“ davon, so Brunner.

Foto: EU-Fahnen (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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