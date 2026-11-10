Vorstellung Studie Sparpolitik auf Kosten von Frauen am 09.11.2026
Vorstellung Studie Sparpolitik auf Kosten von Frauen am 09.11.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Aktuell

Bundeshaushalt 2027: Soziale Kürzungen treffen zu 60 Prozent Frauen

dts NachrichtenagenturLetztes Update 9. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Bundeshaushalt 2027 sieht erhebliche Kürzungen im sozialen Bereich vor, die laut einer neuen Studie zu 60 Prozent Frauen betreffen.

Besonders betroffen sind der Erhebung zufolge, die der Deutsche Frauenrat und das Dezernat Zukunft am Montag in Berlin vorstellten, Kürzungen beim Wohngeld, in Kitas, beim Sofortzuschlag im Kinderzuschlag, beim Unterhaltsvorschuss sowie in der Pflege- und Krankenversicherung. Insgesamt beliefen sich die Kürzungen auf 8,4 Milliarden Euro, wovon rund fünf Milliarden Euro Frauen träfen.

Ein zentraler Grund für die überproportionale Betroffenheit von Frauen ist laut den Forschern die ungleiche Verteilung von unbezahlter Sorgearbeit. Frauen investierten wöchentlich neun Stunden mehr in Kinderbetreuung, Pflege und Haushalt als Männer, was häufig zu Teilzeitarbeit oder Erwerbsunterbrechungen führe. Diese Umstände führten dazu, dass Frauen im Laufe ihres Erwerbslebens in Westdeutschland 45 Prozent weniger verdienten als Männer und stärker auf Sozialleistungen angewiesen seien.

Langfristig könnten gezielte Reformen, die Frauen die Erwerbstätigkeit erleichterten, den Bedarf an Sozialleistungen reduzieren, hieß es weiter. Ein Ausbau von Kita-, Ganztags- und Pflegeplätzen sowie eine Reform des Ehegattensplittings könnten Frauen die Erwerbstätigkeit erleichtern und das Arbeitskräftepotenzial erhöhen. Bis 2031 könnte ein solches Reformpaket den Forschern zufolge die Erwerbstätigkeit von Frauen um 209.000 Vollzeitäquivalente steigern und die öffentlichen Haushalte um 4,5 Milliarden Euro entlasten.

Foto: Vorstellung Studie Sparpolitik auf Kosten von Frauen am 09.11.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur

ARKM.marketing
     


Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 9. November 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@arkm.de widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.