Friedrich Merz und Tino Chrupalla (Archiv)
Friedrich Merz und Tino Chrupalla (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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AfD baut Vorsprung im ZDF-Politbarometer aus – Union verliert

dts NachrichtenagenturLetztes Update 13. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die AfD kann im aktuellen „Politbarometer“ des ZDF den Vorsprung auf die Union wieder deutlich ausbauen.

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU laut der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen auf 22 Prozent und damit einen Prozentpunkt weniger als in der letzten Erhebung. Die AfD würde sich zudem verbessern und 28 Prozent (+2) erreichen.

Die Wähler zeigen linken Parteien für AfD-Verbotsphantastereien die rote Karte

Auch die SPD würde nachlassen und käme auf 13 Prozent (-1). Die Grünen könnten dagegen wie die AfD um zwei Punkte zulegen und kämen auf 15 Prozent. Für die Linke gäbe es derweil nur noch 10 Prozent (-1). Die FDP würde unverändert 3 Prozent erhalten, alle anderen Parteien kämen zusammen auf 9 Prozent (-1).

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