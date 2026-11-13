Mann mit Laptop (Archiv)
Mann mit Laptop (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Technologie

Outlook-Störung weltweit: Microsoft 365, Teams und Copilot betroffen

dts NachrichtenagenturLetztes Update 13. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Eine massive Störung beim E-Mail-Dienst Outlook von Microsoft betrifft weiterhin weltweit zehntausende Nutzer. Der Störungsplattform Downdetector zufolge weitete sich die Störung innerhalb einer Stunde auf 74 Länder und Regionen aus und beeinträchtigte auch andere Microsoft-Dienste wie Teams und den KI-Assistenten Copilot. Microsoft erklärte am Freitag, dass die Maßnahmen zur Behebung des Problems „nicht wie erhofft“ verliefen.

Die massive Störung von Microsoft 365 betrifft Nutzer rund um den Globus

Zunächst untersuchte Microsoft nur Störungsmeldungen aus den USA, stellte jedoch später fest, dass die Verbindungsprobleme Nutzer der Microsoft-365-Dienste in allen Weltregionen betreffen könnten. Eine von Downdetector veröffentlichte Karte zeigte, dass die Ausfälle Nutzer in Nord- und Südamerika sowie in Teilen Europas, Asiens und Afrikas betrafen. In den USA zog sich die Störung am Donnerstag über einen Großteil des Arbeitstages hin.

Microsoft gab an, dass ein Teil der Infrastruktur in mehreren Regionen einer erhöhten Auslastung ausgesetzt war, was wahrscheinlich zu den Verbindungsfehlern beitrug. Das Unternehmen arbeite „mit Hochdruck“ daran, die Auswirkungen zu verringern, und versuche, den Datenverkehr der Nutzer von den betroffenen Servern umzuleiten. Trotz dieser Bemühungen war die Störung auch am Freitagmorgen noch nicht vollständig behoben.

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