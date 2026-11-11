Kabinettssitzung am 11.11.2026
Kabinettssitzung am 11.11.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

Bundesregierung will Rohstoffaußenpolitik reformieren

dts NachrichtenagenturLetztes Update 11. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die Bundesregierung will ihre Rohstoffaußenpolitik neu aufstellen. Im Mittelpunkt sollen bilaterale Rohstoffpartnerschaften, eine „stärkere Verzahnung der Instrumente und Akteure“, sowie eine „engere Einbindung der deutschen Wirtschaft“ stehen, teilten das Bundeswirtschaftsministerium, das Auswärtige Amt und das Bundesentwicklungsministerium nach der Kabinettssitzung am Mittwoch mit. Das gemeinsame Ziel sei die Sicherung der Rohstoffversorgung der deutschen Wirtschaft.

Dafür wollen die Ministerien Akteure der Entwicklungszusammenarbeit wie beispielsweise das GIZ, Auslandshandelskammern und die deutschen Auslandsvertretungen mehr einbinden und zentrale Anlaufstellen für Rohstofffragen im Ausland einrichten. Es sollen zudem Geschäftsbeziehungen auf- und ausgebaut werden.

Bestehende bilaterale Partnerschaften, wie etwa nach Australien, Brasilien, Chile, Kanada und Südafrika, will die Bundesregierung ausbauen und neue wirtschaftliche Beziehungen aufbauen. Der Aufbau „diversifizierter, nachhaltiger und resilienter Lieferketten“ soll durch „langfristige Abnahmeverträge und gemeinsame Finanzierungen“ ermöglicht werden. Mit Blick auf die Einbindung der Wirtschaft will die Regierung „Angebote transparenter machen und konkrete Abnahmeinteressen der Industrie flankieren“.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte, dass sie „heimische Rohstoffpotenziale besser nutzen und mehr Rohstoffe durch Recycling zurückgewinnen“ wolle. Sie räumte aber auch ein, dass „internationale Lieferbeziehungen unverzichtbar bleiben“.

Auch Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) will globale Partnerschaften ausbauen. „In einer so volatilen Weltlage, in der Rohstoffe und Seewege als Druckmittel eingesetzt werden“, dürfte Deutschland nicht von Einzelnen abhängig sein, so der Minister.

Foto: Kabinettssitzung am 11.11.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur

ARKM.marketing
     


Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 11. November 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@arkm.de widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.