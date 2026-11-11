Bericht: Alexander Dobrindt positioniert sich als Nachfolger von Ilse Aigner an der CSU Oberbayern

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) bringt sich offenbar als Vorsitzender für den CSU-Bezirk Oberbayern und damit als Nachfolger von Ilse Aigner in Stellung. Wie der „Focus“ berichtet, fühlen Vertraute Dobrindts aktuell vor, ob sich an der Basis eine Mehrheit für ihn finden würde.

Zugleich versichern sie, dass er trotz der Beanspruchung an der Spitze des Innenministeriums ausreichend Kapazitäten habe, um den Bezirksverband zu führen, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person dem Magazin. Das Innenministerium wollte sich auf Nachfrage nicht äußern.

Der CDU-Vorstand hatte Aigner am Montag auf Vorschlag von Bundeskanzler Friedrich Merz als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin nominiert. Sie wäre die erste Frau und die erste CSU-Politikerin im höchsten Staatsamt. Beobachter erwarten, dass Aigner – ähnlich wie ihre Amtsvorgänger – ihre Parteimitgliedschaft im Falle einer Wahl durch die Bundesversammlung Ende Januar ruhen ließe. Damit würde auch der Posten als CSU-Bezirksvorsitzende vakant.

Dem CSU-Bezirksverband Oberbayern kommt innerhalb des Parteigefüges eine besondere Rolle zu. Er ist der größte der zehn Bezirksverbände. Schätzungen zufolge kommt jedes vierte der derzeit rund 129.000 CSU-Mitglieder aus Oberbayern. Aigner hat den Vorsitz seit 2011 inne und ist damit eine der am längsten amtierenden CSU-Bezirksvorsitzenden. Bei der jüngsten Wahl in Altötting im Juli 2025 wurde sie mit 98,6 Prozent bestätigt.

Als mögliche Nachfolger für das Amt an der Spitze der CSU Oberbayern gelten neben Dobrindt auch Landessozialministerin Ulrike Scharf, Landesagrarministerin Michaela Kaniber sowie Staatskanzleichef Florian Herrmann. Allerdings ist Dobrindt wegen seiner bundesweiten Bekanntheit klarer Favorit.

Foto: Alexander Dobrindt (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur