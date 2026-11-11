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Finanzen

US-Börsen legen zu: KI-Euphorie treibt Nasdaq 100 um 2,3 Prozent

dts NachrichtenagenturLetztes Update 11. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die US-Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.486 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.619 Punkten 1,3 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 28.374 Punkten 2,3 Prozent im Plus.

Die US-Börsen erreicht eine neue Welle der Euphorie für sogenannte „Künstliche Intelligenz“. Vor dem mit Spannung erwarteten Börsengang von Claude-Entwickler Anthropic befeuern die unerwartet starken Quartalszahlen von CoreWeave, einem Unternehmen für Rechenzentren und Cloud-Computing, die Fantasien von Anlegern. Auch die Aktien von Chipdesigner Nvidia erholten sich am Mittwoch von dem Rückschlag durch die Debatte um CEO Jen-Hsun Huang.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1087 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9020 Euro zu haben.

Der Ölpreis ließ nach: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 92,52 US-Dollar, das waren 1,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Abend wurden für eine Feinunze 3.985 US-Dollar gezahlt (-1,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 115,55 Euro pro Gramm.

Foto: Nasdaq / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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