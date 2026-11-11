Sparkassen wollen Wertpapier-App für Nicht-Kunden öffnen und Neobrokern Konkurrenz machen

Die deutschen Sparkassen wollen 2027 das neue Wertpapierdepot der Sparkassen, S-Neo, allen zugänglich mache. „Im nächsten Jahr öffnen wir S-Neo für Kunden, die nicht bei der Sparkasse sind“, sagte Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Bisher müsse man dafür ein Sparkassen-Girokonto eröffnen. Das sei dann nicht mehr nötig. „Sparkassen-App laden, Depot anlegen und über ein Verrechnungskonto mit dem Girokonto bei einer anderen Bank verbinden, fertig“, so Schmalzl.

Ähnlich gehen vor allem Onlinebroker vor, bei denen oft kein eigenes Girokonto nötig ist. Die Sparkassen starteten S-Neo erst in diesem Jahr. „Mehr als die Hälfte der 20 Millionen Sparkassen-App-Nutzer hat kein Depot – zumindest bei uns“, sagte Schmalzl. Das hätten sie ändern wollen. S-Neo biete einen einfachen Zugang zum Wertpapiergeschäft. „Depot eröffnen, das Girokonto als Verrechnungskonto, alles in der App. Wir haben auch eine kleine Finanzakademie hinterlegt.“

Sparkassen-Kunden können seit Mitte Oktober auch Kryptowerte bei ausgewählten Instituten kaufen und verkaufen. Das Geschäftsführende Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands ist da zurückhaltender. „Ich habe keine Bitcoins“, sagte er. Das sei ein Markt, der von wenigen Menschen kontrolliert werde, die sehr viele hätten. „Das ist kein Produkt, das den üblichen Regelungen von Angebot und Nachfrage unterliegt. Deshalb habe ich mich persönlich dagegen entschieden. Trotzdem sind die Sparkassen jetzt mit im Geschäft.“

Derzeit läuft die Testphase. Jede Sparkasse müsse selbst entscheiden, ob sie es anbiete, sagte Schmalzl. Nicht alle Sparkassen würden es tun. Sie testeten das Angebot jetzt in fünf Sparkassen, die Zahl werde sich erhöhen.

Foto: Berliner Sparkasse (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur