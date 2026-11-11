Alexander Stubb (Archiv)
Alexander Stubb (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Finnlands Präsident Stubb: Europa muss direkt mit Russland sprechen

dts NachrichtenagenturLetztes Update 11. November 2026
0 2 Minuten Lesezeit

Finnlands Präsident Alexander Stubb hat seinen Anruf beim russischen Präsidenten Wladimir Putin verteidigt. „Wenn wir Teil der Verhandlungen sein wollen, können wir nicht still bleiben und die Stummschalttaste gedrückt halten. Sondern wir müssen direkt mit den Russen sprechen“, sagte Stubb der FAZ und anderen deutschen Medien. Dabei gelte es auch, Vertrauen bei den Russen aufzubauen.

Das Telefonat mit Putin, das er Ende Oktober zusammen mit Norwegens Ministerpräsident führte, beschrieb Stubb als „gutes, direktes Gespräch“. Putin sei „sehr scharfsinnig, sehr analytisch, sehr gut vorbereitet und sehr ruhig in der Art, wie er das Gespräch führt“. Und Putin könne definitiv auch zuhören.

„Das Wichtigste ist, dass wir die europäische Sicherheit nicht an die Vereinigten Staaten auslagern“, sagte Stubb. Man müsse sich die Frage stellen, ob die US-Außenpolitik in Bezug auf Russland und die Ukraine im Interesse Europas sei. Wenn sie es nicht sei, dann gelte es für den Kontinent, sich in die Verhandlungen einzumischen.

Die russische Position habe sich nicht geändert, Putin leugne weiterhin die Unabhängigkeit, die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine, so Stubb. Bei dem Telefonat mit Putin sei es darum gegangen, Russland direkt „Schlüsselbotschaften“ der Ukraine zu den Verhandlungen in Abu Dhabi zu übermitteln.

Stubb verwies darauf, dass sowohl Norwegen wie auch Finnland Nachbarländer Russlands seien; der Ausgang des Krieges werde direkte Auswirkungen auf die eigene Sicherheit wie die Sicherheit Europas insgesamt haben. „Wenn der Krieg endet, werden die Truppen an die finnische Grenze verlegt“, so Stubb.

Die Verhandlungen über die Ukraine seien im Oktober vor dem Zusammenbruch gestanden wegen des Schlagabtauschs zwischen US-Präsident Donald Trump und Selenskyj, sagte Stubb. In Abu Dhabi nun spreche man immerhin wieder miteinander. Was ein mögliches Ergebnis angeht, ist Stubb zurückhaltend. An einen baldigen Deal glaubt er nicht, auch nicht an ein baldiges Dreiertreffen zwischen Trump, Putin und Selenskyj.

Stubb widersprach der Kritik der nordischen Nachbarn, der Anruf habe Europa geteilt. Das Gegenteil sei der Fall. „Dies war das erste Mal, dass Europa in der Lage war zu vermitteln“, so Stubb. Vor dem Anruf habe man die Verbündeten informiert, danach habe es viel positive Resonanz gegeben und nur eine negative Rückmeldung. Es sei nun auch für andere europäische Nationen an der Zeit, sich zu engagieren, sagte Stubb.

Finnlands Präsident beschrieb das Telefonat mit Putin als eine Maßnahme der Vertrauensbildung, zugleich sei er eine Form der Abschreckung. „Die Russen wissen genau, wozu wir fähig sind“, sagte er. Finnland habe derzeit eine der stärksten Armeen in Europa, rund eine Million Reservisten, 280.000 davon innerhalb kürzester Zeit mobilisierbar, weiterhin eine der größten Luftwaffen in Europa und eine sehr starke Artillerie, zudem nun die Nato im Rücken. „Ich habe Finnland nie in einer stärkeren Position gesehen als heute“, so Stubb.

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