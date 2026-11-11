Kapitol (Archiv)
Kapitol (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Aktuell

US-Repräsentantenhaus blockiert Amtsenthebung von Verteidigungsminister Hegseth

dts NachrichtenagenturLetztes Update 11. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Das US-Repräsentantenhaus hat einen Vorstoß des republikanischen Abgeordneten Thomas Massie blockiert, Verteidigungsminister Pete Hegseth abzusetzen.

Die Abstimmung endete mit 211 zu 204 Stimmen für die Überweisung der Resolution an den Justizausschuss, was sie effektiv beendet. Massie war der einzige Republikaner, der mit den Demokraten gegen die Überweisung stimmte. Massie, der ab Januar nicht mehr Teil des Parlaments sein wird, erklärte, er werde keine weitere Resolution zur Amtsenthebung Hegseths einbringen. Demokraten könnten das Thema jedoch erneut aufgreifen, insbesondere sobald sie im Januar die Kontrolle über beide Kammern zurückgewinnen. Der Minderheitsführer des Repräsentantenhauses, Hakeem Jeffries, sagte nach der Abstimmung, dass dies erst der Anfang sei.

In der Resolution wurde Hegseth vorgeworfen, sein Amt missbraucht zu haben, indem er den Krieg gegen Iran ohne Zustimmung des Kongresses begonnen, Gesetze zur Minimierung ziviler Opfer ignoriert und außergerichtliche Tötungen angeordnet habe. Zudem wurde ihm vorgeworfen, die Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro angeordnet und gegen den demokratischen Senator Mark Kelly Vergeltungsmaßnahmen ergriffen zu haben. Hegseth hatte die Amtsenthebungsbemühungen zuletzt als „Farce“ und „politisches Spektakel“ zurückgewiesen.

Foto: Kapitol (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

ARKM.marketing
     


Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 11. November 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@arkm.de widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.