Gesundheitsministerium: 60- bis 65-Jährige durchschnittlich 31,3 Arbeitsunfähigkeitstage pro Jahr

Ältere Versicherte in Deutschland kommen im Schnitt auf mehr als 30 Arbeitsunfähigkeitstage pro Jahr. Das berichtet die „Rheinische Post“ (Mittwochausgabe) unter Berufung auf eine Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine schriftliche Frage der Linken.

Demnach wiesen Versicherte im Alter zwischen 60 und 65 Jahren im Jahr 2024 durchschnittlich 31,3 Arbeitsunfähigkeitstage auf. Zum Vergleich: In Deutschland waren Arbeitnehmer laut Angaben des Statistischen Bundesamts zuletzt knapp 15 Arbeitstage pro Jahr krankgemeldet. Das Gesundheitsministerium beruft sich auf Zahlen der Gesetzlichen Krankenversicherung.

Zudem geht aus den Antworten hervor, dass die Zahl der Arbeitsunfähigkeitsfälle mit einer Dauer von mehr als einem Jahr unter den 60- bis 65-Jährigen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist. So waren 2024 mehr als 96.100 Erwerbstätige länger als ein Jahr ununterbrochen krankgeschrieben – das entspricht rund jedem 50. sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in dieser Altersgruppe. Zum Vergleich: 2023 waren knapp 92.000 Menschen zwischen 60 und 65 Jahren mehr als ein Jahr am Stück arbeitsunfähig, 2022 lag die Zahl bei rund 80.300 Menschen.

Die rentenpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Sarah Vollath, sieht in den Zahlen ein deutliches Warnsignal. Ältere Beschäftigte könnten nicht unendlich lange weiterarbeiten, sagte sie der Zeitung.

Zugleich attackierte die Linken-Politikerin die Rentenpläne der Koalition. Wenn es nach der Bundesregierung gehe, rücke der Rentenbeginn für die Beschäftigten durch die weitere Anhebung der Regelaltersgrenze bald noch weiter in die Ferne. Das gehe völlig an der Lebensrealität älterer Beschäftigter vorbei, kritisierte Vollath.

Foto: Arztpraxis für Allgemeinmedizin (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur