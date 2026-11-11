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Finanzen

Studie: Deutsche fordern höhere Staatsausgaben – wollen aber nicht dafür zahlen

dts NachrichtenagenturLetztes Update 11. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die Bundesbürger wollen, dass der Staat mehr Geld für Bildung, Infrastruktur, Verteidigung und Soziales ausgibt – aber sie sind kaum bereit, dafür mehr Steuern zu zahlen oder Staatsausgaben an anderer Stelle zu kürzen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), über die der „Spiegel“ berichtet.

Konkret stimmten die Befragten für jeden dieser Bereiche höheren Ausgaben zu und lehnten Kürzungen ab. Sie akzeptierten lediglich Steuererhöhungen im Umfang von 3,1 bis 3,8 Milliarden Euro pro Jahr, um zusätzliche Ausgaben von zehn Milliarden Euro für die soziale Sicherung zu finanzieren. Bei Verteidigung und Infrastruktur lagen die tolerierten Steuererhöhungen zwischen 5,1 und 7,5 Milliarden Euro.

Nur bei der Bildung war die Zahlungsbereitschaft rechnerisch ausreichend. Für zehn Milliarden Euro Mehrausgaben in diesem Bereich akzeptierten die Befragten eine höhere Einkommensteuer im Umfang von 11,5 Milliarden Euro. Für eine Finanzierung über die Mehrwertsteuer gab es jedoch auch bei der Bildung keine ausreichende Akzeptanz. Mit Ausnahme der Bildung waren die Befragten ebenso nicht bereit, Mehrausgaben in einem Bereich durch Kürzungen in einem anderen Bereich zu finanzieren.

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