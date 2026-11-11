Cyberangriffe auf Kühlanlagen: Noch keine Attribuierung in Deutschland

Nachdem Frankreich den Iran für Cyberattacken auf Kühlanlagen in Supermärkten verantwortlich gemacht hat, hält sich die Bundesregierung mit Blick auf vergleichbare Angriffe in Deutschland noch bedeckt.

Die Untersuchungen der Vorfälle dauerten noch an, sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. Man stehe mit den internationalen Partnern, vor allem mit den europäischen Partnern, dazu in engem Austausch. Eine Attribuierung sei aber noch nicht vorgenommen worden.

Zur Forderung aus Frankreich nach neuen Sanktionen gegen den Iran, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes unterdessen, dass Deutschland „solidarisch und fest an der Seite Frankreichs“ stehe. „Es ist sehr besorgniserregend aus unserer Sicht, dass es sich um gezielte Sabotage handelt, mit der Absicht, erheblichen Schaden anzurichten.“ Bei den zum Teil ausgelösten Bränden seien auch Menschen gefährdet worden. „Und dieser Angriff zeigt aus unserer Sicht erneut, welch ernsthafte Bedrohung von den iranischen Revolutionsgarden ausgeht.“

Man werde gemeinsam mit Frankreich und weiteren Partnern die eigene Sicherheit und Werte „entschlossen verteidigen“, fügte der Sprecher hinzu. Die Vorbereitung von Sanktionen auf europäische Ebene wolle die Bundesregierung aber nicht im Vorfeld öffentlich diskutieren, sondern „im Kreis der europäischen Partner“.

Foto: Supermarkt (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur