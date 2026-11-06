Claudia Roth (Archiv)
Claudia Roth (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

Zentralrat der Juden wirft Claudia Roth „Erfindung einer jüdischen Verschwörung“ vor

dts NachrichtenagenturLetztes Update 6. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Zentralrat der Juden äußert scharfe Kritik an der Grünen-Politikerin Claudia Roth. Aus dem Umfeld des Zentralrats zitiert der „Stern“, Roth sei „im Kampf gegen die politische Bedeutungslosigkeit anscheinend jedes Mittel recht“. Dies umfasse sogar „die Erfindung einer jüdischen Verschwörung“, heißt es weiter. Es sei an der Zeit für die Politikerin, in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen.

Die Grünen-Politikerin hatte zuvor eigene Äußerungen aus ihrer Zeit als Kulturstaatsministerin zum Krieg in Gaza in einem Podcast als Fehler bezeichnet und diese auch mit „unfassbarem Druck vom Zentralrat“ begründet. Freunde hätten sie gefragt, wann sie sich endlich von „der Schuld der Geschichte“ befreie. Roth nennt die Situation im Westjordanland nun „Apartheid“.

Auch Roths Parteikollege Volker Beck, zugleich Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, kritisierte die Aussagen scharf. „Die Muster ihrer Sentenzen entsprechen klassischer deutscher Schuldabwehr“, schrieb Beck in einer Stellungnahme.

Foto: Claudia Roth (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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