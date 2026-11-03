Neue Bundespräsidentin: Merz lädt CDU-Präsidium bereits für Sonntagabend zu Beratungen ein

Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz will am Sonntagabend mit dem Präsidium seiner Partei die Frage einer künftigen Bundespräsidentin besprechen. Wie die „Rheinische Post“ (Mittwochausgabe) berichtet, hat Merz das Parteipräsidium um 20 Uhr im Konrad-Adenauer-Haus zum Abendessen eingeladen. Mehrere Mitglieder bestätigten dies der Zeitung.

Am kommenden Montag soll das Präsidium dann erneut zusammenkommen, anschließend tagt der CDU-Bundesvorstand zur Frage der Bundespräsidentin. Merz hatte sich bei einer Konferenz der Kreisvorsitzenden für eine Kandidatin der Mitte ausgesprochen. Wen er konkret meinte, ließ er offen.

Die CSU favorisiert nach wie vor die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). Aus Unionskreisen hieß es, es sei durchaus möglich, dass Merz auf diesen Vorschlag einschwenke, wenn es eine Bewegung aus der CDU gebe.

Foto: Bundespräsidialamt (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur