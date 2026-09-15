Merz stellt Entlastungen bei Spritpreisen in Aussicht

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Entlastungen bei den Spritpreisen in Aussicht gestellt. Er sei der Meinung, dass man handeln müsse, sagte Merz bei einer Veranstaltung des Handelsverbands BGA am Dienstag. Über das Thema habe er mit den Ministerpräsidenten beziehungsweise Staatskanzleien der Länder gesprochen.

Zuvor hatte bereits Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) Entlastungen angekündigt. Sie sprach sich gegenüber den Sendern RTL und ntv gegen eine Neuauflage des Tankrabatts aus und brachte Direktzahlungen an Geringverdiener ins Spiel. Studien zufolge hatten vor allem Gutverdiener vom Tankrabatt profitiert. CDU und SPD in Brandenburg warben zuletzt für eine Aussetzung des CO2-Preises.

Foto: Tankstelle (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur