Bundesregierung erwartet trotz Nahost-Eskalation keine Engpässe bei Rohölversorgung

Die Bundesregierung erwartet trotz der weiteren Eskalation im Nahen Osten keine weiteren Auswirkungen auf die Rohöl-Versorgungssicherheit.

Rohölversorgung immer schwieriger

Nach der Abschaltung der Ost-West-Pipeline in Saudi-Arabien und der Huthi-Offensive im Jemen gebe es „keine Folgen, was sie Versorgungssicherheit angeht“, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Montag der dts Nachrichtenagentur. Erhöhte Preise seien in Deutschland zwar zu erwarten. Das habe aber „keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit mit Rohöl und Rohölprodukten“. Engpässe seien hier derzeit nicht zu erwarten.

Die Sprecherin verwies darauf, dass fehlende Mengen durch Freigaben strategischer Ölreserven kompensiert würden. Zugleich liefen die „Raffinerien in den USA, aber auch in Europa auf Hochtouren“. Das gelte auch für Deutschland. „Insofern gibt es derzeit keine Sorge, was die Versorgungssicherheit angeht.“

Foto: Tanklager (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur