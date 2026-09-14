AfD-Chef Chrupalla will Ukraine-Hilfe streichen und Spritpreise radikal senken

Der AfD-Co-Vorsitzende Tino Chrupalla will unter anderem die deutsche Ukraine-Hilfe komplett streichen, um die Steuern für Diesel und Benzin zu senken.

„Wir haben ganz klar gesagt, dass wir die Ukraine-Hilfe, die ja auch mit diesen Steuersätzen finanziert wird, streichen wollen“, sagte Chrupalla am Montag dem Nachrichtensender ntv. Deutschland habe in den „letzten vier Jahren über 100 Milliarden Euro in die Ukraine gepumpt“. Diese Mittel und den Klima-Transformationsfonds will der AfD-Chef für eine Steuersenkung bei Benzin und Diesel nutzen.

Die Steuern auf Diesel und Benzin nannte Chrupalla „Abzocke“. Der Staat kassiere fast 60 Prozent Steuern und Abgaben auf den Treibstoff. Chrupalla sagte: „Unser Vorschlag ist klar. Die Energiesteuer runter, CO2-Steuer auf Kraftstoffe komplett streichen und zwar dauerhaft.“

Foto: Tankstelle (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur