IGBCE-Chef kritisiert Merz und warnt vor AfD-Erfolgen

Der Chef der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE), Michael Vassiliadis, kritisiert die Bundesregierung um Kanzler Friedrich Merz (CDU) mit deutlichen Worten.

Vor den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sagte Vassiliadis dem „Manager Magazin“, wenn der Kanzler und seine Regierung nun an ihrer Kommunikation arbeiten möchten, dann sollte Merz „sein Menschenbild korrigieren“. Nicht Missbrauch, Betrug und Faulheit sollten im Zentrum stehen, „sondern die Fähigkeiten, Potenziale, die Leistung und die Mühen, die die Menschen und ihren Alltag prägen“.

Auch die SPD trage für die Erfolge der AfD natürlich Verantwortung. „Unsere Facharbeiter waren für rechte Parteien lange nicht erreichbar“, sagte Vassiliadis. „Das hat sich geändert. Diese Menschen sind nicht rechtsextrem, sie sind politisch verzweifelt.“

Foto: Michael Vassiliadis (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur