EEG-Novelle: Umweltminister Schneider rät Verbrauchern, Solaranlage noch vor Jahreswechsel zu installieren

Umweltminister Carsten Schneider (SPD) empfiehlt interessierten Verbrauchern, nach Möglichkeit noch vor dem Jahreswechsel eine Dach-PV-Anlage zu installieren. Auf die Frage, was er Leuten rate, die überlegen, noch vor Ende des Jahres eine Anlage aufs Dach zu bauen, um die bisherige EEG-Förderung zu bekommen, sagte Schneider der Funke-Mediengruppe: „Machen.“

Es werde aber auch nach dem Jahreswechsel noch eine Förderung geben, und in den meisten Fällen lohne sich eine Solaranlage auf dem Dach inzwischen auch ohne Förderung, sagte Schneider weiter. „Gerade wenn man den Strom selber nutzt, zum Beispiel fürs Elektroauto.“

Aktuell berät der Bundestag über die EEG-Novelle. Die bisherige für 20 Jahre garantierte Einspeisevergütung könnte dabei für kleine Solaranlagen ab dem kommenden Jahr wegfallen. Schneider zeigte sich optimistisch, dass das nicht zu einem Einbruch beim Ausbau führen werde. „Ich bin mir sicher, dass es auch weiterhin attraktiv bleibt, kleine Solaranlagen zu installieren.“

Foto: Solarzellen auf Hausdach (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur