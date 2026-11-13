Weihnachtsgeld: 52 Prozent erhalten Sonderzahlung, Tarifvertrag erhöht Chance deutlich

Rund die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland bekommt Weihnachtsgeld. Laut einer am Freitag veröffentlichten Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) erhalten 52 Prozent der Arbeitnehmer die Sonderzahlung.

Dabei steigere ein Tarifvertrag die Chancen deutlich, da es keinen allgemeinen Anspruch auf Weihnachtsgeld gebe, teilte das WSI weiter mit. So erhalten 78 Prozent der Beschäftigten mit Tarifvertrag Weihnachtsgeld, verglichen mit nur 42 Prozent in Betrieben ohne Tarifvertrag.

Auch wenn es in der Studie Unterschiede zwischen verschiedenen Beschäftigungsgruppen, die Weihnachtsgeld erhalten, gab, sind diese laut WSI so gering, dass sie keine Faktoren für die Sonderzahlung darstellen. Entscheidender sei ein tarifliches Arbeitsverhältnis.

Malte Lübker, Gehaltsexperte am WSI, sagte, Tarifverträge seien nicht nur zu Weihnachten von Bedeutung, in der Regel seien „auch die Grundgehälter in tarifgebundenen Betrieben höher“. Die Zahl der in tarifgebundenen Betrieben Beschäftigten ging im Vergleich zu 68 Prozent im Jahr 2000 auf 49 Prozent im Jahr 2025 zurück. Grund dafür ist laut einer Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), dass viele neu gegründete Unternehmen dem Arbeitgeberverband nicht beitreten oder sich nur auf eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung beschränken. Tarifliche Boni wie das Weihnachtsgeld fänden dann keine Anwendung.

Die höchste Sonderzahlung wird in diesen Tagen in der Druckindustrie überwiesen, wo Angestellte in der mittleren Entgeltgruppe im Tarifbezirk Schleswig-Holstein/Hamburg über 5.366 Euro erhalten. Besonders hoch ist das Weihnachtsgeld mit 4.235 Euro auch in der Chemischen Industrie Nordrhein, der Energieversorgung Nordrhein-Westfalen (4.231 Euro) und der Süßwarenindustrie Baden-Württemberg (4.013 Euro).

Im Regelfall wird das tarifliche Weihnachtsgeld als fester Prozentsatz vom Monatsentgelt berechnet. Es steigt deshalb automatisch, wenn Gewerkschaften und Arbeitgeber einen neuen Entgelttarifvertrag abschließen.

Foto: Weihnachtsschmuck (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur