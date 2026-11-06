Stefan Evers (Archiv)
Stefan Evers (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

Berlins CDU-Chef Evers beklagt Zurückhaltung von Banken bei Krediten nach Linken-Wahlsieg

dts NachrichtenagenturLetztes Update 6. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Berlins CDU-Chef Stefan Evers sieht wegen der Vergesellschaftungspläne der Linken ernste Nachteile für die Stadt.

Seit dem Wahlsieg der Linken spüre man, dass wichtige Institute weniger bereit seien, Berlin Kredite zu geben, sagte Evers dem „Spiegel“. Er ist bis zur Bildung einer neuen Regierung in Berlin weiterhin im Amt als Finanzsenator. „Dabei sprechen wir von namhaften, sogar öffentlichen Banken“, erklärte Evers.

Die Entwicklung werde künftig den Haushalt weiter belasten. Wenn das Angebot an Krediten knapper werde, dann stiegen die Preise. Man werde absehbar Risikoaufschläge bezahlen müssen, sagte der CDU-Politiker.

Berlin zahle für den Wahlsieg der Linken schon heute einen hohen Preis, so Evers. Das gelte natürlich erst recht für den Wohnungsmarkt, sagte er. Er habe sich bei den Großen der Wohnungsbaubranche umgehört, ob sie derzeit bereit seien, in neue Wohnungen für Berlin zu investieren. Alle sagten, das sei ihnen zu riskant. Weniger Wohnungen bedeuteten steigende Mieten, so Evers.

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