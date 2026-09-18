Spritpreise: ADAC fordert Stromsteuersenkung als Entlastung und Anreiz für den Umstieg auf E-Autos

Angesichts der hohen Spritpreise fordert der ADAC eine Stromsteuersenkung als Entlastung für alle Verbraucher und als Anreiz für den Umstieg auf E-Autos.

Eine Stromsteuersenkung würde aus Sicht des ADAC auch für private Haushalte eine zusätzliche Entlastung für alle Verbraucher darstellen, sagte eine ADAC-Sprecherin der „Rheinischen Post“ (Freitagausgabe). Sie würde aber auch einen Anreiz für jene schaffen, die mit dem Gedanken spielen, sich jetzt ein E-Auto zuzulegen.

Stromsteuersenkung kann den Wechsel zur Elektromobilität fördern

Für welche Antriebsart sich Verbraucher entscheiden, auch vor dem Hintergrund der hohen Spritpreise, sei sehr individuell und hänge von vielen Faktoren ab. Die aktuelle Neufahrzeugförderung könne die Gruppe der Menschen vergrößern, die sich ein neues E-Auto leisten können, so die ADAC-Sprecherin. Der hohe Anschaffungspreis sei neben mangelnden Möglichkeiten für das Laden einer der Gründe, warum Verbraucher zögern.

Foto: ADAC (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur