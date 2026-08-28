Unterlassene Hilfeleistung: Warum die besten Experten unsichtbar bleiben – und wen das kostet

Kolumne von Svenja Fischer

Einleitung

Ja, es ist ein schwerer Vorwurf, der gerade deshalb juristisch oft vorschnell erhoben wird: unterlassene Hilfeleistung. Wer bei einem Unfall nicht hilft, obwohl er es könnte, macht sich strafbar.

Ich schreibe hier aber von einer anderen Form der unterlassenen Hilfeleistung, die seltener benannt wird – und die täglich Tausende von Mandanten, Patienten und Kunden trifft.

Es ist die stillschweigende Entscheidung fachlich exzellenter Experten, unsichtbar zu bleiben.

Und diese entsteht weder aus Bescheidenheit noch aus Zeitmangel.

Sie entsteht aus der irrigen Annahme, dass gute Arbeit für sich selbst spricht und von selbst weitergetragen wird.

Die Realität ist eine andere.

Aufmerksamkeit ist die wertvollste Währung, die wir Menschen aktuell besitzen.

Unsichtbarkeit bedeutet nicht nur eine verpasste Chancen.

Sie bedeutet, dass Menschen den falschen Experten wählen.

Mit echten Konsequenzen.

Unterlassene Hilfeleistung ist hier keine einfache Metapher – vielmehr ist sie eine reale Verantwortung.

Ich zeige, warum die besten unter Ihnen eine Pflicht haben, sichtbar zu werden.

Was ist unterlassene Hilfeleistung im Kontext von Experten?

Im juristischen Sinne liegt unterlassene Hilfeleistung vor, wenn jemand in einer Notsituation nicht hilft, obwohl er es ohne eigene Gefahr könnte.

Das regelt § 323c StGB ganz eindeutig: Wer unterlässt, obwohl Hilfe erforderlich und ihm zuzumuten wäre, macht sich strafbar.

Das lässt sich sehr einfach auf die Welt der Experten – Anwälte, Chirurgen, Architekten, Berater – übertragen:

Unterlassene Hilfeleistung ist, wenn Sie die beste Lösung für ein Problem haben, aber die Menschen, die Sie brauchen, Sie nicht finden.

Sie schaden nicht nicht aktiv. Aber Sie lassen passiv zu, dass Menschen schlechtere Lösungen wählen – weil Sie nicht auffindbar sind.

Ein Mandant wählt den lauteren Anwalt statt den besseren.

Ein Patient wählt den bekannteren Chirurg statt den qualifiziertesten.

Ein Bauherr engagiert den günstigeren Architekten statt den kompetenteren.

Das ist die direkte Konsequenz eines Marktes, der Lautstärke mit Kompetenz verwechselt – und Exzellenz bestraft, wenn sie unsichtbar bleibt.

3 Gründe, warum Exzellenz unsichtbar bleibt

Aber warum bleiben gerade die besten Experten oft unsichtbar?

Aus meiner Erfahrung weißt ich, dass es hauptsächlich drei Gründe sind, die hierfür verantwortlich zeichnen.

Und übrigens: alle drei sind vermeidbar.

1. Der Glaube, dass Arbeit für sich selbst spricht

Die häufigste Annahme: Wenn ich gut bin, werde ich ganz von alleine gefunden. Empfehlungen kommen von alleine. Meine Ergebnisse sprechen für sich.

Das war vielleicht vor 20 Jahren wahr. Heute ist es eine gefährliche Illusion.

Die Realität zeigt da etwas völlig anderes:

Ihre potenziellen Mandanten suchen bei Google, bevor sie anrufen.

Sie fragen ChatGPT, bevor sie entscheiden.

Sie lesen LinkedIn-Profile, bevor sie buchen.

Wenn Sie dort nicht auftauchen, existieren Sie nicht – unabhängig von Ihrer tatsächlichen Kompetenz.

Die harte Wahrheit:

Ihre Arbeit spricht nicht für sich selbst.

Das müssen Sie schon selbst in die Hand nehmen.

2. Die Angst vor Selbstvermarktung

Viele Experten wollen sich nicht „selbstbeweihräuchern“.

Sie wollen nicht laut wirken, nicht zum Marktschreier mutieren.

Völlig verständlich.

Aber es ist falsch.

Denn es gibt einen Unterschied zwischen lautem Ego-Marketing und verantwortungsvoller Sichtbarkeit.

Ersteres dreht sich um Sie, um Ihre Leistungen, Ihr Ego.

Letzteres dreht sich um die Menschen, die Sie erreichen müssen. Denen Sie helfen wollen.

Der Perspektivwechsel:

Es geht nicht darum, dass Sie gesehen werden. Es geht darum, dass die Menschen, die Sie brauchen, Sie finden.

3. Die Annahme, dass Sichtbarkeit Zeit kostet, die für die Arbeit fehlt

Ein weiterer fataler Einwand: Ich habe keine Zeit für Marketing. Ich bin völlig ausgelastet.

Mag sein. Aber es ist drastisch zu kurz gedacht!

Denn die Zeit, die Sie in gezielte Sichtbarkeit investieren, ist keine Ablenkung von Ihrer Arbeit.

Sie ist eine Multiplikation Ihrer Wirkung.

Ein Stunde, die Sie in einen Gastartikel investieren, erreicht Hunderte von Menschen.

Ein LinkedIn-Post erreicht Tausende.

Ein Podcast-Interview erreicht Zehntausende.

Und vor allem müssen Sie sich die Frage stellen: Sind Sie mit der richtigen Arbeit ausgelastet?

Oder nehmen Sie alles an, auch wenn es nicht richtig passt?

Machen Sie eine einfache Rechnung:

Wenn Sie 10 Stunden pro Monat in Sichtbarkeit investieren und dadurch 10 zusätzliche Menschen erreichen, die Sie wirklichbrauchen – haben Sie Ihre Zeit dann verschwendet?

Die wahren Kosten der Unsichtbarkeit

Was kostet es Sie, unsichtbar zu bleiben?

Die Antwort ist komplexer, als die meisten denken.

Die offensichtlichste Konsequenz: Sie bekommen nicht die Mandate, die Sie verdienen. Oder nicht die Projekte, die Ihrer Substanz entsprechen.

Stattdessen arbeiten Sie für Mandanten, die Sie nicht wertschätzen.

Für Projekte, die Sie nicht fordern.

Für Honorare, die Sie unter Ihrem Wert verkaufen.

Das ist nicht nur wirtschaftlich schmerzhaft. Es ist auf Dauer absolut demotivierend.

Vor allem, wenn Sie immer wieder zusehen, wie Ihnen Kollegen einfach davonziehen.

Viel wichtiger aber sind die Kosten für Ihre Mandanten: Falsche Beratung, schlechtere Ergebnisse, echte Schäden

Die weniger offensichtliche, aber wichtigere Konsequenz: Ihre potenziellen Mandanten wählen schlechter.

Ein Mandant, der den falschen Anwalt wählt, verliert seinen Fall oder muss sich mit weit weniger zufrieden geben, als Sie ihm ermöglicht hätten.

Ein Patient, der den falschen Chirurgen wählt, riskiert seine Gesundheit.

Ein Bauherr, der den falschen Architekten wählt, baut nie DAS Haus seiner Träume – oder muss sich jahrelang mit Mängeln herumärgern.

Das sind keine hypothetischen Szenarien, sondern reale Konsequenzen eines Marktes, der Exzellenz nicht automatisch belohnt – und Mittelmäßigkeit nicht automatisch bestraft.

Leider.

Die unbequeme Frage:

Wenn Sie die beste Lösung haben – und jemand wählt trotzdem eine schlechtere, weil Sie unsichtbar bleiben – tragen Sie dann keine Mitverantwortung?



Kosten für Ihre Branche: Mittelmäßigkeit wird belohnt, Exzellenz wird bestraft

Die systemische Konsequenz: Wenn die besten Experten unsichtbar bleiben, während die lautesten Mittelmäßigen dominieren, verändert das die gesamte Branche.

Junge Talente sehen, dass Lautstärke wichtiger ist als Substanz.

Erfahrene Profis ziehen sich zurück, weil sie den Kampf gegen die Lauten meinen nicht gewinnen zu können.

Die Folge: Das Durchschnittsniveau sinkt.

Die Glaubwürdigkeit der Branche leidet.

Das Vertrauen der Öffentlichkeit schwindet.

Das große Bild: Ihre Unsichtbarkeit ist nicht nur Ihr Problem. Sie ist ein Problem für alle, die an Exzellenz glauben.

Warum Sie eine Pflicht haben, sichtbar zu werden

Nach all dem liegt die Schlussfolgerung auf der Hand:

Sichtbarkeit ist keine Option.

Sie ist eine Verantwortung.

Aber wie wird man sichtbar ohne sich zu verbiegen

Die gute Nachricht: Sichtbarkeit bedeutet nicht, dass Sie sich zum Influencer machen müssen.

Es bedeutet, dass Sie strategisch präsent sind – dort, wo es zählt.

1. Klare Positionierung statt breiter Streuung

Viele machen den Fehler und legen sich nicht fest.

Aber Sie müssen nicht überall sein, nicht alles anbieten.

Sie müssen an den richtigen Orten sein.

Definieren Sie Ihre Nische.

Ihre Zielgruppe so detailliert wie möglich.

Ihre Botschaft.

Und dann gehen Sie dorthin, wo diese Menschen sind.

2. Klare Sprache statt Einheitsbrei

Viele scheuen sich davor, Kante zu zeigen.

Aber eines ist wohl jedem klar: wer nicht klar Stellung bezieht, ist uninteressant.

Jemand, der für nichts steht, keine Ecken und Kanten hat, an dem kann man sich nicht stoßen.

Und er ist auch für die Medien ziemlich uninteressant.

3. Konsistenz statt Intensität

Sie müssen nicht täglich posten.

Sie müssen konsistent präsent sein.

Gute Planung und strategischer Einsatz schlagen Masse bei weitem.

Ein Gastartikel pro Quartal.

Ein LinkedIn-Post pro Woche.

Ein Podcast-Interview pro Halbjahr.

Die Mathematik: Konsistenz über 12 Monate schlägt Intensität über 4 Wochen.

Abschließende Bewertung: Unsichtbarkeit ist keine Tugend

Bescheidenheit ist eine Tugend.

Und Unsichtbarkeit ist es auch nicht.

Wenn Sie die beste Lösung haben – und jemand wählt trotzdem eine schlechtere, weil Sie unsichtbar bleiben – dann ist das keine Demut.

Das ist unterlassene Hilfeleistung.

Die Menschen, die Sie brauchen, suchen nach Ihnen.

Also haben Sie die Pflicht, auffindbar zu sein.

Nicht für Ihr Ego.

Für die Menschen, die Sie brauchen.

FAQ: Häufige Fragen zur unterlassenen Hilfeleistung von Experten

Ist es wirklich meine Verantwortung, wenn Mandanten den falschen Experten wählen?

Ja! Zwar nicht ausschließlich, aber zu einem signifikanten Teil.

Wenn Sie die beste Lösung anbieten können – und potenzielle Mandanten wählen eine schlechtere, weil Sie nicht auffindbar sind – tragen Sie Mitverantwortung.

Nicht im juristischen Sinne, aber im morlaischen.

Muss ich wirklich auf Social Media aktiv sein, um sichtbar zu werden?

Nein. Social Media ist nur ein Kanal unter vielen.

Gastartikel in Fachmedien, Podcast-Interviews, Speaking-Engagements, SEO-optimierte Websites – all das sind Wege, sichtbar zu werden, ohne täglich posten zu müssen.

Wählen Sie die Kanäle, die zu Ihnen und Ihrer Zielgruppe passen.

Was, wenn ich mich einfach nicht wohlfühle in der Sichtbarkeit?

Das ist völlig normal, aber wie bei allem anderen eine Frage der Übung.

Die meisten Experten fühlen sich zunächst so, es ist niemand als Star geboren worden.

Genau so, wie niemand als Experte geboren wurde.

Letzteres haben Sie gemeistert, warum sollten sie als die Sichtbarkeit nicht meistern?

Der Schlüssel: Denken Sie nicht an Selbstvermarktung.

Denken Sie an Dienstleistung.

Sie vermarkten sich nicht.

Sie machen es Menschen möglich, Sie zu finden.

Das ist ein Unterschied.

Wie messe ich, ob meine Sichtbarkeit funktioniert?

Überprüfen Sie regelmäßig

Inbound-Qualität: Bekommen Sie mehr Anfragen von der richtigen Zielgruppe? Honorar-Entwicklung: Können Sie höhere Preise durchsetzen? AI-Visibility: Werden Sie in ChatGPT, Perplexity & Co. genannt, wenn jemand nach Experten in Ihrer Nische fragt? Suchmaschinen: Was sagt google zu Ihrer Sichtbarkeit? Wo stehen Sie? Und wie oft? Und die Frage aller Fragen: werden Sie mit Ihrem Fachgebiet verknüpft? Oder ist Ihre Positionierung noch nicht eindeutig?

Weitere Kolumnen von Svenja Fischer



Autorenprofil: