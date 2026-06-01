Weißt du eigentlich, wer du bist?

Kolumne von Svenja Fischer

Ich stelle diese Frage sehr oft. Menschen, die ich gerade erst kennengelernt habe. Kunden, die seit Jahren ein Unternehmen führen. Unternehmern, die auf dem Papier alles richtig machen.

Die meisten zögern.

Vielleicht stellst du dir diese Frage auch gerade und ich kann dir sagen: Die meisten können sie nicht spontan beantworten. Und auch nach längerem Überlegen oft nicht. Denn die Antwort ist gar nicht so einfach, wie man meinen könnte.

Uns bringt von klein auf niemand bei, herauszufinden, wer wir sind. Wir sind erst einmal Kinder unserer Eltern. Und gehen irgendwann in die Schule. Und die Berufsausbildung.

Und all das prägt uns: Die Erwartungen der Eltern. Die Anforderungen der Schule und später des Berufs. Die Rolle als Erwachsener, als Führungskraft, als Unternehmer, als Macher, vielleicht als Vater oder Mutter. Irgendwann spielen wir diese Rollen so selbstverständlich, dass wir vergessen haben: Es sind nur Rollen.

Und dann sitzt du in einem Meeting, triffst eine Entscheidung, präsentierst dein Unternehmen nach außen – und irgendwann, irgendwo tief drin, meldet sich leise eine Stimme: Bin das wirklich ich?

Die Lücke die niemand benennt

Ich nenne das Identitätslücke. Die Lücke zwischen dem, was wir zeigen, und dem, wer wir wirklich sind.

Aber Vorsicht: Diese Lücke ist keine Schwäche.

Sie ist menschlich.

Aber sie hat auch weitreichende Konsequenzen für uns.

Sie kostet Energie – weil das Aufrechterhalten einer Fassade erschöpft.

Tag für Tag, Meeting für Meeting, Auftritt für Auftritt. Wer nicht er selbst ist, arbeitet immer gegen sich. Das spürt man. Auch wenn man es nicht benennen kann.

Sie kostet Vertrauen – weil Menschen spüren, wenn jemand nicht ganz bei sich ist. Nicht rational, nicht bewusst. Aber sie spüren es. Mitarbeiter, die ihrem Chef nicht wirklich folgen. Kunden, die kaufen, aber nicht bleiben. Geschäftspartner, die respektieren, aber nicht vertrauen.

Und sie kostet Wirkung – denn wer nicht weiß wer er ist, kann auch nicht klar sagen wofür er steht. Und wer nicht klar sagen kann, wofür er steht, wird austauschbar.

Das gilt für Menschen. Und es gilt genauso für Unternehmen.

Funktionieren ist nicht dasselbe wie Wirken

Ich arbeite täglich mit Unternehmern und Führungskräften, die nach außen funktionieren. Die Umsätze machen, Teams führen, Märkte bedienen. Die Websites haben, die gut klingen. Präsentationen, die professionell aussehen. Markenauftritte, die niemanden stören.

Aber wenn ich frage: „Wofür steht ihr wirklich?“ – dann folgt oft eine lange Pause.

Nicht weil die Antwort nicht da ist. Sondern weil sie nie laut ausgesprochen wurde.

Dabei ist genau das der Unterschied zwischen Unternehmen, die funktionieren und Unternehmen, die wirken. Zwischen Marken, die gekauft werden und Marken, die geliebt werden. Zwischen Führungskräften, die respektiert werden, und Führungskräften, denen Menschen wirklich folgen.

Patagonia weiß wer sie sind. Nicht was sie verkaufen – wer sie sind. Und das strahlen sie in jedem Produkt, jedem Auftritt, jeder Entscheidung aus. Der Gründer hat das Unternehmen buchstäblich der Erde vermacht statt es zu verkaufen. Das ist keine Kampagne. Das ist Charakter.

Apple unter Steve Jobs wusste, wer sie waren. „Think different“ war keine Zielgruppenanalyse. Es war eine Weltanschauung. Und Menschen haben keine Apple-Produkte gekauft – sie haben dazugehört.

Das sind keine Zufälle. Das ist die Kraft der Identität.

Was passiert, wenn man anfängt, ehrlich zu antworten

Ich habe in meiner Arbeit erlebt, was passiert, wenn Unternehmer wirklich anfangen, diese Frage zu beantworten. Wenn sie aufhören zu sagen, was sie glauben, sagen zu müssen – und anfangen zu sagen, was wirklich wahr ist.

Es ist unbequem. Manchmal schmerzhaft. Weil man dabei Dinge entdeckt, die man lange übersehen hat. Werte, die auf dem Papier stehen, aber nicht gelebt werden. Eine Positionierung, die marketingtauglich klingt, aber nicht stimmt. Ein Bild nach außen, das funktioniert aber nicht trägt.

Und gleichzeitig ist es befreiend. Weil mit der Klarheit über wer man ist auch die Klarheit kommt, worüber man spricht, wie man auftritt, wen man anzieht und wen man loslässt.

Kunden, die wirklich passen. Mitarbeiter, die wirklich bleiben wollen. Entscheidungen, die sich richtig anfühlen, weil sie aus der eigenen Haltung kommen – nicht aus dem, was gerade der Trend ist.

Das nenne ich keine Positionierung. Das nenne ich Identität. Und Identität ist die stärkste Marke, die es gibt.

Die Frage, die alles verändert

Also zurück zum Anfang.

Weißt du eigentlich, wer du bist?

Nicht als Geschäftsführer. Nicht als Unternehmer. Nicht als die Rolle, die du jeden Morgen anziehst.

Als du.

Was ist dir wirklich wichtig – jenseits von Umsatz und Wachstum? Wofür würdest du auch dann einstehen, wenn es unbequem wird? Was wäre das Erste, das du ändern würdest, wenn du wüsstest, dass niemand zuschaut?

Diese Fragen haben keine schnellen Antworten. Aber sie sind der Anfang von etwas.

Von einer Marke, die nicht konstruiert ist, sondern freigelegt. Von einem Unternehmen, das nicht funktioniert, sondern wirkt. Von einer Führung, die nicht performt, sondern führt.

Die Antwort auf die Frage, wer du bist – sie ist schon da. Sie wartet nur darauf, endlich laut ausgesprochen zu werden.