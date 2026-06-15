Durchlaufzeiten im Mittelstand: Verschwendung in Produktionsprozessen systematisch aufdecken

Wer Durchlaufzeiten in der Produktion optimieren möchte, steht vor einer Herausforderung, die auf den ersten Blick technisch wirkt, im Kern aber eine Frage der Transparenz ist. Wie lange braucht ein Auftrag tatsächlich vom ersten Arbeitsschritt bis zur Auslieferung? Und wie viel dieser Zeit ist echte Wertschöpfung? Für viele mittelständische Unternehmen liegt die unbequeme Antwort irgendwo zwischen 5 und 15 Prozent. Der Rest ist Warten, Suchen, Nacharbeiten, Liegen und Transportieren. Dabei lässt sich mit einer strukturierten Analyse erhebliches Potenzial heben, ohne sofort in neue Maschinen oder Systeme investieren zu müssen. Der folgende Leitfaden zeigt Schritt für Schritt, wie Produktionsprozesse auf versteckte Verschwendung untersucht werden, wo die typischen Stellschrauben liegen und welche Fehler Unternehmen immer wieder machen, bevor sie zu nachhaltigen Verbesserungen gelangen.

1. Ist-Situation aufnehmen: Den tatsächlichen Materialfluss sichtbar machen

Bevor irgendetwas verbessert werden kann, muss der aktuelle Zustand ehrlich dokumentiert sein. Das klingt selbstverständlich, wird aber in der Praxis häufig übersprungen, weil Planzeiten und Erfahrungswerte die Realität überdecken.

Wertstromanalyse als Ausgangspunkt

Die Wertstromanalyse ist das geeignete Werkzeug, um den vollständigen Materialfluss eines Produktes oder einer Produktfamilie darzustellen. Vom Rohwareneingang bis zur Auslieferung werden alle Prozessschritte, Bestände, Wartezeiten und Informationsflüsse auf einem einzigen Blatt sichtbar. Wichtig ist dabei, den echten Fluss zu kartieren, also tatsächlich durch die Halle zu gehen, Zeiten zu messen und Bestände zu zählen, statt sich auf Stammdaten aus dem ERP-System zu verlassen.

Kennzahlen richtig erheben

Zentrale Größen sind die Zykluszeit pro Prozessschritt, die Rüstzeiten, die Losgrößen, die Ausschuss- und Nacharbeitsquoten sowie die Bestände zwischen den Stationen. Daraus ergibt sich die Gesamtdurchlaufzeit, die sich anschließend mit der reinen Wertschöpfungszeit vergleichen lässt. Das Verhältnis dieser beiden Werte, der sogenannte Prozesseffizienzgrad, zeigt unmittelbar, wie viel Potenzial im System schlummert.

2. Verschwendungsarten identifizieren: Wo Zeit wirklich verloren geht

Mit dem dokumentierten Ist-Zustand lassen sich die sieben klassischen Verschwendungsarten konkret verorten. Abstrakt kennen viele Führungskräfte diese Kategorien, im eigenen Betrieb bleiben sie oft unsichtbar.

Überproduktion, Bestände und Wartezeiten erkennen

Überproduktion gilt als die gefährlichste Verschwendungsart, weil sie alle anderen verdeckt. Wenn mehr produziert wird, als der nächste Prozessschritt oder der Kunde gerade benötigt, entstehen Puffer, die Probleme verbergen statt sie sichtbar zu machen. Wartezeiten an Engpassmaschinen oder durch fehlende Materialien sind dagegen leichter zu beobachten, werden aber oft als unvermeidlich akzeptiert. Beide Phänomene zeigen sich deutlich im Wertstrom, wenn die Daten vollständig erhoben wurden.

Transport, Bewegung und fehlerhafte Prozesse

Unnötige Transporte entstehen häufig durch ein gewachsenes, historisch bedingtes Layout, das nie grundlegend hinterfragt wurde. Überflüssige Bewegungen von Mitarbeitern, etwa das Suchen nach Werkzeugen oder Unterlagen, summieren sich im Laufe eines Arbeitstages auf. Nacharbeiten und Ausschuss sind besonders teuer, weil sie nicht nur Material und Zeit kosten, sondern auch die Durchlaufzeit des betroffenen Auftrags massiv verlängern.

3. Engpässe lokalisieren: Den Takt der Fertigung verstehen

Nicht jeder Prozessschritt ist gleich kritisch. Entscheidend für die Durchlaufzeit ist der Engpass, also die Station, deren Kapazität den Gesamtfluss begrenzt.

Taktzeit als Orientierung nutzen

Die Taktzeit ergibt sich aus dem verfügbaren Produktionszeitraum geteilt durch den Kundenbedarf. Sie zeigt an, wie schnell die Fertigung arbeiten muss, um die Nachfrage zu erfüllen, ohne Überproduktion zu erzeugen. Arbeitet ein Prozessschritt langsamer als die Taktzeit, entsteht ein Engpass. Arbeitet er schneller, wird entweder gewartet oder werden Puffer aufgebaut.

Engpässe nicht einfach beseitigen

Ein verbreiteter Irrtum ist der Versuch, jeden Engpass sofort aufzulösen, zum Beispiel durch Investitionen in zusätzliche Kapazitäten. Sinnvoller ist es zunächst, den Engpass zu stabilisieren und zu schützen, indem vorgelagerte Prozesse nicht schneller produzieren als der Engpass verarbeiten kann. Erst wenn der Engpass voll ausgelastet und stabil läuft, lohnt es sich, über eine Kapazitätserweiterung nachzudenken.

4. Zielzustand entwickeln: Den idealen Fluss gestalten

Mit dem verstandenen Ist-Zustand und den identifizierten Schwachstellen lässt sich nun ein realistischer Soll-Zustand definieren. Dabei geht es nicht um Perfektion, sondern um den nächsten sinnvollen Verbesserungsschritt.

Flussorientierung statt Funktionsorientierung

Klassisch organisierte Betriebe gruppieren Maschinen nach Technologie oder Funktion, also alle Drehmaschinen in einem Bereich, alle Fräsmaschinen in einem anderen. Das erzeugt lange Transportwege und hohe Bestände zwischen den Abteilungen. Eine flussorientierte Fertigung ordnet Maschinen nach dem Produktionsprozess des Teils, sodass das Material möglichst ohne Zwischenlagerung von Station zu Station fließt. Dieser Übergang ist oft der wirksamste Hebel zur Verkürzung der Durchlaufzeit.

Pull statt Push einführen

Ein Produktionssystem, das nach dem Push-Prinzip arbeitet, schiebt Material in den nächsten Prozessschritt, sobald es fertig ist, unabhängig davon, ob dieser Schritt gerade aufnahmebereit ist. Das Ergebnis sind Warteschlangen und Bestände. Ein Pull-System produziert nur dann, wenn der nachgelagerte Prozess ein Signal gibt, dass er Material benötigt. Auch ein schrittweiser Einstieg in das Pull-Denken, etwa über einfache Kanban-Regelkreise, kann die Durchlaufzeit spürbar reduzieren.

5. Maßnahmen umsetzen: Verbesserungen konsequent verankern

Ein gut entwickelter Soll-Zustand hilft nichts, wenn die Umsetzung an der Alltagsorganisation scheitert. Gerade im Mittelstand fehlt oft die Struktur, um Verbesserungsprojekte neben dem Tagesgeschäft konsequent voranzutreiben.

Kleine Schritte mit klarer Verantwortung

Bewährt hat sich ein Vorgehen, das konkrete Maßnahmen mit eindeutigen Verantwortlichkeiten und realistischen Terminen verknüpft. Wer ein Verbesserungsprojekt in zu große Pakete schneidet, verliert schnell den Überblick und die Motivation. Kleine, sichtbare Erfolge, die innerhalb weniger Wochen realisierbar sind, erzeugen dagegen Zugkraft und stärken das Vertrauen in den Prozess.

Externe Expertise gezielt einsetzen

Nicht jedes Unternehmen verfügt intern über die Erfahrung, um Verschwendung systematisch aufzudecken und Gegenmittel methodisch einzuführen. In solchen Situationen kann ein erfahrener Lean Berater im Mittelstand den Prozess strukturieren, blinde Flecken aufzeigen und das interne Team methodisch begleiten, ohne die Eigenverantwortung der Mitarbeiter zu ersetzen.

6. Ergebnisse sichern: Nachhaltigkeit durch Shopfloor-Management

Der größte Feind jeder Prozessverbesserung ist der Rückfall in alte Gewohnheiten. Ohne eine strukturierte Nachverfolgung verschwinden selbst gut eingeführte Maßnahmen nach wenigen Monaten wieder.

Kennzahlen täglich sichtbar machen

Shopfloor-Management bedeutet, relevante Produktionskennzahlen täglich an der Linie sichtbar zu machen und in kurzen, strukturierten Besprechungen mit den betroffenen Mitarbeitern zu reflektieren. Abweichungen werden nicht als Anlass zur Kritik genutzt, sondern als Signal, um gemeinsam Ursachen zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dieser Rhythmus hält die Aufmerksamkeit auf dem Fluss und verhindert, dass Probleme sich wieder im System verbergen.

Kontinuierliche Verbesserung als Kulturprinzip

Langfristig geht es darum, eine Unternehmenskultur zu entwickeln, in der Verbesserungsvorschläge von den Mitarbeitern selbst kommen, weil sie die Prozesse am besten kennen. Das setzt voraus, dass Führungskräfte mehr fragen als anweisen und Probleme als Lernmöglichkeiten behandeln, nicht als Versagen. Dieser kulturelle Wandel braucht Zeit, ist aber die Voraussetzung dafür, dass die Verkürzung von Durchlaufzeiten kein einmaliges Projekt bleibt, sondern ein dauerhafter Wettbewerbsvorteil wird.

Typische Fehler, die Mittelständler bei der Prozessoptimierung machen

Datenlage überschätzen: ERP-Stammdaten spiegeln selten die Realität der Fertigung wider. Wer nicht selbst misst, arbeitet mit falschen Annahmen.

ERP-Stammdaten spiegeln selten die Realität der Fertigung wider. Wer nicht selbst misst, arbeitet mit falschen Annahmen. Insellösungen statt Gesamtfluss: Einzelne Prozessschritte werden verbessert, ohne den Materialfluss als Ganzes im Blick zu behalten. Das verlagert Probleme, löst sie aber nicht.

Einzelne Prozessschritte werden verbessert, ohne den Materialfluss als Ganzes im Blick zu behalten. Das verlagert Probleme, löst sie aber nicht. Engpassmanagement vernachlässigen: Kapazitäten werden gleichmäßig optimiert, obwohl der Engpass die einzige Station ist, an der eine Verbesserung die Gesamtdurchlaufzeit wirklich verkürzt.

Kapazitäten werden gleichmäßig optimiert, obwohl der Engpass die einzige Station ist, an der eine Verbesserung die Gesamtdurchlaufzeit wirklich verkürzt. Zu große Projekte, zu wenig Tempo: Umfangreiche Transformationsprogramme verlieren an Schwung, weil erste Ergebnisse zu lange auf sich warten lassen.

Umfangreiche Transformationsprogramme verlieren an Schwung, weil erste Ergebnisse zu lange auf sich warten lassen. Mitarbeiter zu spät einbinden: Verbesserungen, die ohne die Beteiligten entwickelt werden, stoßen im Alltag auf Widerstand oder werden schlicht nicht gelebt.

Verbesserungen, die ohne die Beteiligten entwickelt werden, stoßen im Alltag auf Widerstand oder werden schlicht nicht gelebt. Nachhaltigkeit nicht gesichert: Nach dem Projektabschluss fehlt die Struktur, um den neuen Standard zu halten. Ohne Shopfloor-Management kehren alte Muster zurück.

Checkliste: Durchlaufzeiten in der Produktion systematisch verkürzen