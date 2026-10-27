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Finanzen

Dax dreht leicht ins Plus trotz verhaltener Anlegerstimmung

dts NachrichtenagenturLetztes Update 27. Oktober 2026
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Der Dax hat am Dienstag nach einem leicht negativen Start bis zum Mittag etwas in den grünen Bereich gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 25.460 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Infineon und Hochtief, am Ende Mercedes-Benz, Beiersdorf und Rheinmetall.

„Zur Mittagszeit kommt dann doch etwas Bewegung in den Dax“, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. „Insgesamt aber halten sich die Anleger zurück, denn die jüngsten Quartalszahlen großer Konsumgüterkonzerne liefern wenig Anlass zur Zuversicht.“ Die Ergebnisse von Nestlé, Reckitt und Beiersdorf zeigten, dass die Verbraucher ihr Kaufverhalten zunehmend an die gestiegenen Lebenshaltungskosten anpassen. „Vor allem die Markenhersteller bekommen die wachsende Preissensibilität ihrer Kunden zu spüren.“

Dabei beschränke sich die Konsumzurückhaltung längst nicht mehr auf das klassische Massengeschäft. „Auch im Luxussegment haben die jüngsten Ergebnisse von Hermès und Louis Vuitton gezeigt, dass selbst zahlungskräftige Kunden vorsichtiger werden.“ Die Inflation verändere nicht nur die Preise, sondern zunehmend auch das Kaufverhalten. „Für die Unternehmen wird es damit immer schwieriger, steigende Kosten weiterzugeben, ohne gleichzeitig Absatz und Marktanteile zu gefährden. Die Konsumflaute droht so zunehmend zu einer Belastung für die Gewinnmargen zu werden“, so Lipkow.

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Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1150 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8969 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 114,60 US-Dollar; das waren 118 Cent oder 1,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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