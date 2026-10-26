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Wirtschaft

Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober: Unternehmensstimmung steigt auf 90,2 Punkte

dts NachrichtenagenturLetztes Update 26. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Oktober auf 90,2 Punkte, nach 89,9 im September. Dies war auf zuversichtlichere Erwartungen zurückzuführen. Die aktuelle Lage wurde hingegen etwas schlechter eingeschätzt. Die Konjunkturbelebung setzt sich fort.

Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Index deutlich gestiegen. Die Unternehmen beurteilten sowohl ihre aktuelle Lage als auch ihre Erwartungen substanziell besser. Beide Indikatoren drehten erstmals seit mehr als drei Jahren wieder ins Plus. Die Zahl der Neuaufträge ist gestiegen. Infolgedessen planen die Unternehmen, die Produktion zu steigern.

Im Dienstleistungssektor erlitt das Geschäftsklima einen Dämpfer. Die Unternehmen waren unzufriedener mit den laufenden Geschäften. Die Erwartungen fielen hingegen besser aus. Positiv stachen die IT-Dienstleister hervor.

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Im Handel hat sich der Indikator nicht bewegt. Auf der einen Seite beurteilten die Händler ihre aktuelle Lage schlechter. Auf der anderen Seite hellten sich ihre Erwartungen etwas auf. Der Großhandel entwickelte sich besser als der Einzelhandel.

Im Bauhauptgewerbe ist der Index gestiegen. Die Unternehmen waren spürbar zufriedener mit den laufenden Geschäften. Auch die Erwartungen legten leicht zu.

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