Baustelle (Archiv)
Baustelle (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Wirtschaft

Bauhauptgewerbe August 2026: Auftragseingang steigt um 23,0 Prozent

dts NachrichtenagenturLetztes Update 23. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der preisbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im August 2026 gegenüber Juli 2026 kalender- und saisonbereinigt um 23,0 Prozent gestiegen. Bedingt durch mehrere Großaufträge war dies der höchste saisonbereinigte Anstieg zum Vormonat im Bauhauptgewerbe seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1991.

Bauhauptgewerbe kann sich über steigende Auftragseingänge im August 2026 freuen!

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte, nahm der Auftragseingang im Hochbau um 12,4 Prozent und im Tiefbau um 31,6 Prozent zu. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von Juni 2026 bis August 2026 um 7,6 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor. Im Hochbau lag der Wert bei +0,6 Prozent, im Tiefbau bei +13,8 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2025 stieg der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im August 2026 um 17,3 Prozent. Im Hochbau fiel der Auftragseingang um 1,7 Prozent und im Tiefbau stieg er um 36,4 Prozent. Der nominale (nicht preisbereinigte) Auftragseingang lag 23,8 Prozent über dem Vorjahreswert.

ARKM.marketing
     


Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im August 2026 um 4,9 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 10,1 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro.

Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm im August 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,5 Prozent auf rund 548.000 Personen zu. Alle Angaben beziehen sich auf Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.

Foto: Baustelle (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 23. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.