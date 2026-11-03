Patriot-Flugabwehrsystem (Archiv)
Patriot-Flugabwehrsystem (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Verteidigungsausschuss-Chef Röwekamp: Europa muss Ukraine schnell mit Patriot-Raketen per Ringtausch unterstützen

dts NachrichtenagenturLetztes Update 3. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU), ruft europäische Partner zu mehr Unterstützung für die Ukraine auf. Der Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sei ein wichtiges Signal, sagte Röwekamp der „Rheinischen Post“ (Mittwochausgabe).

Deutschland stehe fest an der Seite der Ukraine. Die zugesagte weitere humanitäre Hilfe vor dem bevorstehenden Winter sei in Anbetracht der brutalen Angriffe und Zerstörungen eine wertvolle Hilfe für die Menschen in der Ukraine, erklärte der CDU-Politiker.

Darüber hinaus bedürfe die Ukraine aber weiter der Unterstützung bei der Luftverteidigung, insbesondere durch Abwehrsysteme. Man müsse intensiv in Europa und bei befreundeten Partnern dafür werben, in einem Ringtausch schnell Patriot-Raketen zu liefern, sagte Röwekamp.

Die weitere finanzielle Unterstützung in 2027 sei dabei keine einseitige Hilfe, sondern helfe auch bei der Verteidigung gegen künftige russische Aggressionen gegen die Art, in Freiheit und Demokratie zu leben. Eine sichere und souveräne Ukraine liege im unmittelbaren Interesse der eigenen Sicherheit, erklärte der Ausschussvorsitzende.

Foto: Patriot-Flugabwehrsystem (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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