Günter Krings (Archiv)
Günter Krings (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Unions-Fraktionsvize Krings: Enthüllungen über Linken-Kandidatin Eralp sind erschütternd

dts NachrichtenagenturLetztes Update 30. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag reagiert entsetzt auf die jüngsten Enthüllungen rund um die Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin. „Dass Elif Eralp aus Angst um ihre Familie Hamas-Sympathisanten nicht beim Namen nennen will, ist erschütternd. Dass Teile ihrer eigenen Partei mit genau diesem extremistischen Milieu zusammenarbeiten, ist ein politischer Offenbarungseid“, sagte Unionsfraktionsvize Günter Krings (CDU) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagsausgaben).

Die Linke müsse diese Verbindungen vollständig aufklären und klare Konsequenzen ziehen. Auch SPD und Grüne müssten jetzt erklären, welche Konsequenzen die Enthüllungen für ihre Koalitionspläne mit der Linken haben. „Es mag sein, dass sich Frau Eralp um ihre Familie sorgt, aber immer mehr Menschen machen sich angesichts dieser Linkspartei ernste Sorgen um die Zukunft unserer Hauptstadt“, so der CDU-Politiker weiter.

Krings reagierte damit auf die Veröffentlichung interner Anmerkungen durch den „Spiegel“, in denen Eralp deutlich gemacht hatte, dass sie persönlich und ihre Familie Angst vor einem bekannten Berliner Terror-Sympathisanten haben.

Foto: Günter Krings (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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