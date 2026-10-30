Nach „Spiegel“-Bericht: Gideon Joffe hält Elif Eralp für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin für komplett disqualifiziert

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe, hält die Linken-Politikerin Elif Eralp für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin in der Hauptstadt angesichts eines Berichts des „Spiegel“ nicht für geeignet. „Frau Eralp hat sich mit dieser Offenbarung für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin spätestens jetzt komplett disqualifiziert“, sagte Joffe der „Rheinischen Post“ (Freitagsausgabe). Es sei „angsteinflößend und die absolute Bankrotterklärung, wenn Regierungsentscheidungen in Zukunft auf persönlichen Ängsten“ basierten.

„Ob Razzien in Neukölln oder Polizeieinsätze gegen die Organisierte Kriminalität“, Berliner müssten sicher sein, „dass ein künftiges Stadtoberhaupt auf Basis rationaler Überlegungen handelt und maßgebliche Entscheidungen nicht aufgrund ihrer Ängste trifft“, so Joffe weiter.

Der „Spiegel“ hatte zuvor aus einem internen Vermerk Eralps zitiert, wonach ihr Ehemann und sie Angst vor diesen Leuten hätten. Bezogen sein soll diese Äußerung auf den Hamas-Sympathisanten Ibrahim Ibrahim.

Foto: Elif Eralp am 29.10.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur