Bundespräsidenten-Nachfolge: Grüne kritisieren Merz

Die Grünen schalten sich in die Debatte um die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein. Sie erwarte in dieser Frage „mehr Professionalität“ von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge der „Bild“. Dass CSU und CDU sich öffentlich über Namen streiten, sei dem Amt und den potenziellen Kandidatinnen nicht angemessen.

Dröge sagte, es sei Zeit für eine Frau – nach über sieben Jahrzehnten, in denen das Amt ausschließlich von Männern bekleidet wurde. Von Merz erwarte sie einen Vorschlag für eine Frau, „die bundesweite Bekanntheit und Anerkennung besitzt“.

In so polarisierten Zeiten sei die Bundespräsidentenwahl wichtiger denn je, so Dröge. Sie biete die Chance, eine Person zu wählen, die Menschen über Parteigrenzen hinweg verbinde.

Foto: Friedrich Merz (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur