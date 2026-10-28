Unions-Fraktionschef Frei zur Israel-Wahl: Deutschland arbeitet mit jedem israelischen Ministerpräsidenten zusammen

Der Unions-Fraktionsvorsitzende Thorsten Frei (CDU) reagiert zurückhaltend auf die unklare Wahl in Israel. Derzeit sei es noch sehr knapp, man respektiere aber natürlich jedes Ergebnis, sagte Frei am Mittwochmorgen RTL/ntv. Man werde mit jedem israelischen Ministerpräsidenten „gut zusammenarbeiten“. Die Zusammenarbeit mit Israel werde immer zentral für Deutschland sein.

Angesprochen auf das trotz der Unsicherheiten und vielen Kriege offenbar gute Abschneiden von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, sagte Frei, die israelische Gesellschaft stehe seit dem Massaker vom 7. Oktober 2023 enorm unter Stress und sei polarisiert. Dies sei nachvollziehbar, denn Israel sei von außen wie von innen gefährdet und existenziell bedroht. Er glaube, dass man da mit dem Blick aus Deutschland „immer sehr vorsichtig“ sein müsse, wenn man die Verhältnisse beurteile.

Foto: Büro des israelischen Premierministers (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur