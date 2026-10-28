Zwei Frauen mit Kinderwagen (Archiv)
Zwei Frauen mit Kinderwagen (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Aktuell

Elterngeld: Union sieht höhere Lohnersatzrate als „wichtiges Signal“ für junge Familien

dts NachrichtenagenturLetztes Update 28. Oktober 2026
0 Weniger als eine Minute

Die geplante Erhöhung des Elterngeldes ist nach Ansicht der Union ein wichtiges Signal an junge Familien. Die familienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Anne König (CDU), sagte der „Rheinischen Post“, mit dem neuen Elterngeldmodell stärke man die finanzielle Absicherung junger Eltern gerade in den ersten Monaten nach der Geburt eines Kindes durch eine höhere Lohnersatzrate und höhere Mindest- und Höchstbeträge.

Gleichzeitig werde die Attraktivität des Elterngeldes für Frauen in der Selbstständigkeit gestärkt, ergänzte König. Die Union habe sich in den vergangenen Monaten gemeinsam mit Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) dafür eingesetzt, an den 14 Elterngeldmonaten festzuhalten, so die CDU-Politikerin weiter. Dass eine Kürzung bei den Bezugsmonaten abgewendet werden konnte, sei ein „wichtiges Signal“, sagte König.

Foto: Zwei Frauen mit Kinderwagen (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

ARKM.marketing
     


dts NachrichtenagenturLetztes Update 28. Oktober 2026
0 Weniger als eine Minute
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.