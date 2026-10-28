Wirtschaftsrat der CDU (Archiv)
Wirtschaftsrat der CDU (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Brandbrief an Arbeitsminister Schweitzer: CDU-Wirtschaftsrat pocht auf Abschaffung der „Rente mit 63“

dts NachrichtenagenturLetztes Update 28. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Wirtschaftsrat der CDU hat Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) in einem Brandbrief zur Abschaffung der „Rente mit 63“ aufgefordert. Das berichtet die „Bild“ unter Berufung auf ein zweiseitiges Schreiben von Generalsekretär Wolfgang Steiger. Es wurde demnach am Mittwoch verschickt worden, Kopien gingen auch an die Fraktionsspitzen und rentenpolitischen Sprecher von CDU, CSU und SPD.

Steiger hält Schweitzer darin das Gerechtigkeitsversprechen der SPD vor: Seine Partei schreibe sich soziale Gerechtigkeit auf die Fahnen. Der Minister könne nun den Vorwurf der Reformverweigerung widerlegen. Die Abschaffung der sogenannten „Rente mit 63“ wäre dafür ein „überzeugender Anfang“.

Der Wirtschaftsrat kritisiert fünf Ungerechtigkeiten zulasten junger Beitragszahler, ärmerer Rentner, Frauen, gesundheitlich eingeschränkter Menschen und Unternehmen. Laut einer im Brief angeführten DIW-Studie könnte die Abschaffung langfristig rund 9,5 Milliarden Euro je Rentnerjahrgang einsparen – verteilt über Jahrzehnte.

Steigers Schlussappell an Schweitzer: Er solle dieses „ungerechte Privileg“ abschaffen und die Unterstützung auf Menschen konzentrieren, die gesundheitlich tatsächlich nicht länger arbeiten können.

Foto: Wirtschaftsrat der CDU (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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