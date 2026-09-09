VAE-Staatsbesuch: Milliardeninvestitionen und Freihandelsabkommen mit der EU in Aussicht

Die Vereinigten Arabischen Emirate stellen im Kontext des Staatsbesuchs von Präsident Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan ab Donnerstag Milliardeninvestitionen in die deutsche Wirtschaft in Aussicht.

Freihandelsabkommen soll Milliardeninvestitionen bringen

„Während dieser drei Tage werden voraussichtlich 40 bis 45 Vereinbarungen zwischen Regierungen und Unternehmen unterzeichnet – mit Investitionen in Milliardenhöhe in die deutsche Wirtschaft und, umgekehrt, Chancen für deutsche Unternehmen in den Emiraten“, sagte die Staatsministerin im Außenministerium der VAE Lana Nusseibeh der „Welt“.

Unter anderem sei die Bundesrepublik führend bei Technologie, Innovation und sauberer Energie, sagte Nusseibeh. Bei dem anstehenden ersten Besuch eines Staatschefs der VAE wollten die Emirate die Beziehungen zu Deutschland zu einer strategischen Partnerschaft ausbauen. Zudem halte ihre Regierung den Abschluss eines Freihandelsabkommens mit der EU für realistisch, sagte Nusseibeh. „Wir sind wechselseitig bedeutende Handelspartner: die VAE als Tor zum Nahen Osten, Europa als riesiger Wirtschaftsraum.“

Die Motivation unter den Beteiligten auf beiden Seiten sei hoch. Einige Punkte würden noch von den technischen Teams verhandelt und in etwa einem Monat folge eine weitere Gesprächsrunde. Sie hoffe auf Fortschritte vor Jahresende, sagte Nusseibeh und fügte hinzu: „Wir sind optimistisch.“

Foto: Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur