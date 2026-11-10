Chinesische Flagge (Archiv)
Chinesische Flagge (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Wirtschaft

Thüringer Verfassungsschutzchef: Chinesische Geheimdienste zielen auf deutsche Topmanager

dts NachrichtenagenturLetztes Update 10. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Thüringer Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer warnt vor gezielten Spionageversuchen chinesischer Geheimdienste gegen die Führungsetagen deutscher Unternehmen. „Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass auch deutsche Vorstandsvorsitzende, Geschäftsführer und andere Spitzenmanager gezielt im Fokus chinesischer Nachrichtendienste stehen“, sagte Kramer dem „Handelsblatt“. Auch das persönliche Umfeld der Manager könne ins Visier geraten.

Hintergrund sind Berichte über eine mutmaßliche chinesische Agentin im Umfeld von Nvidia-Chef Jensen Huang. „Der Fall Nvidia zeigt, welche sicherheitspolitische Bedeutung solche persönlichen Zugänge haben können“, sagte Kramer. „Nicht nur Unternehmensdaten, sondern auch die Menschen an der Spitze unserer Wirtschaft sind strategische Aufklärungsziele.“

Die Gefahr beschränke sich keineswegs auf Dax-Konzerne. „Gerade innovative mittelständische Unternehmen, häufig Weltmarktführer in technologischen Nischen, sind besonders attraktive Ziele“, sagte Kramer. Ihr spezialisiertes Know-how sei teilweise „von erheblichem strategischen Wert“. Kramer warnte vor gezielten Kontaktanbahnungen über berufliche Netzwerke, exklusive Einladungen und persönliche Beziehungen. Geheimdienste versuchten, Vertrauen aufzubauen und Abhängigkeiten zu schaffen. Dabei drohten auch Erpressungsversuche mit kompromittierendem Material.

Misstrauisch sollten Manager werden, „wenn neue Kontakte ungewöhnlich schnell Vertraulichkeit herstellen, auffällig großes persönliches Interesse zeigen, außergewöhnliche geschäftliche Vorteile versprechen oder wiederholt Informationen erfragen, die über den eigentlichen Geschäftszweck hinausgehen“. Nicht jeder ungewöhnliche Kontakt sei ein Spionageversuch, sagte Kramer zwar. „Verdächtig wird eine Beziehung insbesondere dann, wenn persönliche Nähe, außergewöhnliche Vorteile, Geheimhaltung und ein wachsendes Interesse an vertraulichen Informationen zusammenkommen.“

Foto: Chinesische Flagge (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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