Die Union büßt im aktuellen „Politbarometer“ des ZDF weiter an Zustimmung ein.

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU laut der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen auf 21 Prozent und damit einen Prozentpunkt weniger als in der letzten Erhebung. Die AfD bliebe mit unveränderten 28 Prozent weiter klar stärkste Kraft.

Die SPD kann als einzige Partei in der aktuellen Erhebung zulegen und käme auf 14 Prozent (+1). Die Grünen blieben bei 15 Prozent. Für die Linke gäbe es derweil weiter 10 Prozent. Die FDP würde unverändert 3 Prozent erhalten, alle anderen Parteien kämen zusammen auf 9 Prozent.

Foto: Friedrich Merz am 25.11.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur