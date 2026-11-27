Die Mietpreise für kleine Wohnungen sind in deutschen Großstädten wie Berlin in den vergangenen 15 Jahren um bis zu 121 Prozent gestiegen. Das berichtet die „Rheinische Post“ unter Berufung auf eine Untersuchung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).

Den stärksten Anstieg stellten die Ökonomen für Berlin fest, wo sich die Median-Miete für inserierte Wohnungen bis 40 Quadratmeter seit 2012 mehr als verdoppelt hat. Im ersten Halbjahr 2026 lag die Nettokaltmiete im Schnitt bei 624 Euro. 2012 waren es lediglich 282 Euro – ein Anstieg von 121 Prozent.

Einige Objekte dürften sich dabei noch wesentlich stärker verteuert haben. Zu beachten sei, dass Berlin eine vergleichsweise großflächige Stadtabgrenzung habe, schreiben die Autoren. Das Mietpreis-Niveau in den zentralen Lagen sei deutlich höher.

Auch in anderen Großstädten sind die Mieten kräftig gestiegen. So ermittelten die Ökonomen für kleine Wohnungen in München seit 2012 einen Anstieg der Median-Mieten um 92 Prozent auf heute 845 Euro pro Monat. Die bayerische Landeshauptstadt steht damit an der Spitze.

In Frankfurt liegt die Median-Miete für Wohnungen bis 40 Quadratmeter mittlerweile bei 620 Euro, in Stuttgart sind es 600 Euro. Es folgen Köln (595 Euro), Hamburg (590 Euro) und Düsseldorf (520 Euro). Zum Vergleich: In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt waren kleine Wohnungen vor knapp 15 Jahren im Mittel noch für eine Miete von gut 300 Euro zu haben.

Vor diesem Hintergrund sehen die Autoren der Studie junge Leute von der aktuellen Wohnungsmarktlage besonders betroffen. Die Neuvertragsmieten stiegen schneller als die Einkommen junger Haushalte, stellen sie fest.

Hinzu kommt, dass die Zahl der Inserate für kleine Wohnungen in einigen Großstädten zurückgegangen ist. Demnach verzeichnet Hamburg gegenüber dem Jahr 2019 einen Rückgang von 58 Prozent bei den Wohnungsinseraten für Objekte bis 40 Quadratmeter. Auch in Düsseldorf (minus 30 Prozent) und Köln (minus 20 Prozent) ist das Angebot rückläufig. Zur Bewältigung der Wohnungskrise schlagen die Autoren unter anderem mehr Wohnheime für Auszubildende und Studierende sowie einfachere Baustandards vor.

Foto: Neues und altes Haus (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur