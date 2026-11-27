Im Oktober 2026 sind nach Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung rund 45,69 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept) erwerbstätig gewesen.

Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sank die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 21.000 Personen (0,0 Prozent). Von Januar bis September 2026 war sie gegenüber dem jeweiligen Vormonat durchschnittlich um 18.000 Personen gefallen.

Nicht saisonbereinigt stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Oktober 2026 gegenüber September 2026 um 95.000 Personen (+0,2 Prozent). Dieser saisonal übliche Anstieg gegenüber dem Vormonat fiel jedoch etwas geringer aus als im Oktober-Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 (+115.000 Personen).

Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im Oktober 2026 um 224.000 Personen (-0,5 Prozent). Damit setzte sich der seit Januar 2025 auf dem Arbeitsmarkt erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich fort. In den Monaten Januar bis April 2026 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat jeweils bei -0,4 Prozent, von Mai bis September 2026 bei -0,5 Prozent gelegen.

Im Oktober 2026 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,74 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 126.000 Personen oder 7,8 Prozent mehr als im Oktober 2025. Die Erwerbslosenquote lag mit 4,0 Prozent über dem Vorjahreswert (Oktober 2025: 3,6 Prozent).

Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl im Oktober 2026 bei 1,78 Millionen Personen. Das waren 5.000 Personen oder 0,3 Prozent mehr als im September 2026. Die bereinigte Erwerbslosenquote lag unverändert zum Vormonat bei 4,1 Prozent, so die Statistiker.

Foto: Bauarbeiter auf Baustelle (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur