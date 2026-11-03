Nach Krawallen: Dobrindt kündigt massive Polizeipräsenz bei weiteren Demonstrationen an

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will linksextreme und migrantische Demonstranten nach den jüngsten Krawallen bei Kundgebungen künftig gezielt in den Blick nehmen. „Wir werden die angekündigten folgenden Demonstrationen mit vergleichbarer massiver Polizeipräsenz begleiten und die Tätergruppen dabei gezielt im Blick behalten“, sagte Dobrindt der „Bild-Zeitung“ (Dienstagsausgabe).

Der Innenminister bekräftigte seine Einstufung, wonach die mutmaßlichen Gewalttäter vom vergangenen Wochenende vor allem aus dem linken Spektrum sowie aus Kreisen von Menschen mit Migrationshintergrund stammen.

Der CSU-Politiker hob zugleich mit Blick auf das vergangene Wochenende hervor: „Das Einsatzkonzept der Polizei ist voll aufgegangen.“

Foto: Alexander Dobrindt (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur