Bundesregierung will Deutschland bis 2030 zur „souveränen KI-Nation“ machen

Die Bundesregierung will Deutschland bis 2030 zu einer „souveränen KI-Nation“ machen und den Abstand zu den führenden KI-Standorten USA und China verkleinern. Die nächsten zwölf bis achtzehn Monate seien für die Weichenstellung entscheidend, heißt es in dem Ergebnisbericht der KI-Taskforce, aus dem das Magazin Politico zitiert. Der Bericht soll heute dem Nationalen Sicherheitsrat vorgelegt und am Nachmittag beim Digital-Gipfel vorgestellt werden.

Die Bundesregierung hatte die KI-Taskforce im Juni gegründet, um ihre über verschiedene Ministerien verteilten KI-Vorhaben besser zu koordinieren. Federführend ist das Digitalministerium. Der nun vorliegende Bericht ist das Ergebnis dieser Arbeit und schlägt 18 ressortübergreifende Maßnahmen vor.

Bis 2030 sollen mindestens 80 Prozent der Großunternehmen und 55 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen KI einsetzen, 90 Prozent der Bundesbehörden mindestens eine KI-Anwendung produktiv nutzen. KI-Agenten sollen Verwaltungsvorgänge Ende-zu-Ende vorbereiten und, wo rechtlich möglich, vollautomatisiert abschließen. Auch die KI-Rechenzentrumskapazität soll gegenüber 2025 um 300 Prozent wachsen.

Bei Frontier AI will Deutschland den Zugang zu global führenden Modellen sichern und europäische Alternativen stärken. Dafür soll insbesondere die Zusammenarbeit mit Frankreich und Kanada ausgebaut werden. KI made in Germany soll bei industrieller KI vor allem mit hochspezialisierten Modellen punkten. Zugleich soll der Staat als strategischer Ankerkunde auftreten und europäischen KI-Anbietern mit öffentlichen Aufträgen und Pilotprojekten den Markteintritt erleichtern.

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