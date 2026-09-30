Merz sieht in Deutschland „führenden Investitionsstandort“

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist mit der Entwicklung des Investitionsstandorts Deutschland zufrieden. Anlässlich des Jahrestreffens der Initiative „Made for Germany“ in Berlin stellte der Kanzler am Mittwoch fest, dass sich die Zahl der Mitglieder der Initiative innerhalb eines Jahres verdoppelt habe und die Investitionen in Deutschland von anfänglich 600 Milliarden Euro auf über 800 Milliarden Euro gestiegen seien.

Investitionsstandort? Die aktuellen Wirtschaftszahlen bestätigen die Kanzleraussage definitiv nicht!

Deutsche und ausländische Unternehmen investierten zunehmend in den Standort Deutschland, und die Rahmenbedingungen würden kontinuierlich verbessert, so der Kanzler. Merz betonte, dass die preisliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands weiter gesteigert werden müsse. Die Bundesregierung arbeite daran, diese zu verbessern. Er hob hervor, dass das Bundeskabinett am selben Tag eine umfangreiche Reform der Pflegeversicherung verabschiedet habe, die zur Begrenzung der Lohnzusatzkosten und zur Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme beitragen solle.

Merz zeigte sich „wirklich richtig begeistert“ von zahlreichen Investitions- und Innovationsbeispielen. Er zitierte eine Studie der Deutschen Bank, die Deutschland als besten Investitionsstandort in Europa ausweise. Diesen Optimismus wolle er mit vielen Menschen im Land teilen, so der Kanzler.

Foto: Friedrich Merz am 30.09.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur