Weniger Arbeitslose im Saarland – aber auch weniger offene Stellen

Im Saarland ist die Zahl der Arbeitslosen im September gesunken. Das teilte die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit.

Nach ihren Angaben waren 38.900 Frauen und Männer arbeitslos, 900 oder 2,3 Prozent weniger als im August. Gegenüber dem Vorjahr wurde ein Rückgang von 200 Arbeitslosen registriert, das sind minus 0,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,3 Prozent. Vor vier Wochen betrug sie 7,5 Prozent, vor einem Jahr 7,4 Prozent.

Weniger Arbeitslose im Saarland

Ulrike Mohrs, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit, sagte: „Am Arbeitsmarkt zeigt sich die Herbstbelebung. Saisonbedingt waren im September weniger Menschen arbeitslos. Allerdings ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit geringer als im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Die verhaltene Konjunktur hinterlässt ihre Spuren.“ Sie ergänzte: „Eine Trendwende am Arbeitsmarkt sehe ich derzeit noch nicht.“ Die Unterbeschäftigung lag bei 48.000 Personen. Das waren 900 oder 1,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Seit Jahresbeginn haben sich 22.300 Frauen und Männer nach einer Erwerbstätigkeit arbeitslos gemeldet, 100 Personen oder 0,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 18.600 Personen konnten die Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden, 200 oder 1,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Betriebe meldeten seit Jahresbeginn 14.700 Arbeitsstellen, 1.300 Stellen weniger als im Vorjahr, ein Rückgang von 8,4 Prozent. Im September waren 7.000 offene Arbeitsstellen registriert, 1.400 Stellen oder 16,6 Prozent weniger als im September 2025. Die meisten Stellen gab es im Verarbeitenden Gewerbe mit 1.100, im Gesundheits- und Sozialwesen mit 1.080, in der Zeitarbeit mit 990, bei freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen mit 920 sowie im Handel mit 790.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung lag im Juli mit 381.500 Beschäftigten 1,3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Das ist der aktuellste Datenstand. In Deutschland lag die Beschäftigung 0,2 Prozent unter dem Vorjahreswert. Im Saarland stieg die Beschäftigung vor allem im Gesundheitswesen um 500 auf 36.300, in der öffentlichen Verwaltung um 900 auf 28.500 sowie bei freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen um 600 auf 27.800. Rückgänge gab es insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe um 5.200 auf 77.000 sowie im Handel um 900 auf 50.800.

Im September reichten 10 Unternehmen Anzeigen über konjunkturelle Kurzarbeit ein. Die Anzeigen bezogen sich auf 140 Beschäftigte. Die Anzeigen bedeuten noch nicht, dass Kurzarbeit tatsächlich umgesetzt wird. Nach den aktuellsten Hochrechnungen haben im Juni 60 Betriebe für 1.200 Mitarbeiter konjunkturelle Kurzarbeit umgesetzt.

Foto: Bundesagentur für Arbeit (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur