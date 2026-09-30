Bundesagentur für Arbeit am 30.09.2026
Bundesagentur für Arbeit am 30.09.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Wirtschaft

Arbeitgeberpräsident Dulger fordert mehr Anstrengungen der Bundesagentur für Arbeit bei der Vermittlung

dts NachrichtenagenturLetztes Update 30. September 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die Arbeitgeber dringen angesichts der aktuellen Arbeitslosenzahlen auf verstärkte Anstrengungen der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitslose und Unternehmen schneller zusammenzubringen. „Mehr als eine Million offene Arbeitsstellen und über 100.000 unbesetzte Ausbildungsplätze zeigen doch: Berufliche Möglichkeiten sind vorhanden“, sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Rainer Dulger, dem „Handelsblatt“ (Donnerstagsausgabe).

Bundesagentur für Arbeit wird mehr gefordert

Jetzt müssten Arbeitsagenturen und Jobcenter alles daran setzen, die Passungsprobleme am Arbeitsmarkt zu verringern. „Aus offenen Stellen müssen besetzte Arbeitsplätze und aus Ausbildungs- und Arbeitssuchenden neue Kollegen werden“, so der Arbeitgeberpräsident weiter.

Dafür müsse der Sozialstaat mehr auf Eigenverantwortung setzen. „Qualifizierung muss in konkrete Beschäftigung führen, Berufsorientierung jungen Menschen eine verlässliche Starthilfe geben und mehr Mobilität neue Chancen erschließen“, forderte Dulger.

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