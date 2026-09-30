Hohe Energiepreise treiben Inflation deutlich über drei Prozent

Die Inflationsrate in Deutschland hat im September deutlich angezogen und wird wohl signifikant über drei Prozent liegen. Das zeigen erste Zahlen aus den Bundesländern. Im August lag die bundesweite Inflationsrate noch bei 2,9 Prozent.

Inflation deutlich über drei Prozent

Maßgeblich für den Anstieg der Inflationsrate seien erneut die höheren Energiepreise, unter anderem vor dem Hintergrund des Iran-Krieges, hieß es aus mehreren Statistischen Landesämtern. So stiegen in NRW die Kraftstoffpreise um 37 Prozent gegenüber September 2025, darunter war Diesel mit einem Plus von 49 und Benzin mit 34 Prozent.

Unterm Strich kletterten die Preise im September am kräftigsten in Sachsen, Berlin und Brandenburg, nämlich um jeweils 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 3,4 bis 3,6 Prozent. Einen moderaten Anstieg – auf allerdings vorher schon hohem Niveau – gab es in Sachsen-Anhalt, wo die Teuerungsrate nur um 0,2 Prozentpunkte auf ebenfalls 3,4 Prozent zulegte.

Im größten Bundesland NRW stieg die Inflationsrate von 2,9 auf 3,3 Prozent, Bayern meldet einen Anstieg von 2,9 auf 3,2 und Baden-Württemberg von 2,6 auf 2,9 Prozent. In Niedersachsen ging es von 2,9 auf 3,3 Prozent nach oben.

Auf Basis dieser Zahlen ist ein Anstieg der bundesweiten Inflationsrate von 2,9 Prozent im Vormonat auf etwa 3,2 bis 3,4 zu erwarten. Das Statistische Bundesamt wird seine Schätzung für September voraussichtlich um 14 Uhr veröffentlichen.

Foto: Tankstelle am 30.09.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur