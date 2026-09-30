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Finanzen

Nach Linken-Wahlsieg in Berlin: Investorenbranche warnt vor Kapitalflucht aus Deutschland

dts NachrichtenagenturLetztes Update 30. September 2026
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Die Investoren- und Kapitalbeteiligungsbranche befürchtet nach dem Wahlsieg der Linkspartei in Berlin eine Kapitalflucht aus Deutschland. „Kapital hat keinen Wohnsitz. Wer Investoren vertreibt, sieht ihr Geld woanders wieder“, sagte die Geschäftsführerin Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften, Ulrike Hinrichs, der „Bild-Zeitung“ (Mittwochsausgabe).

Investorenbranche warnt vor Kapitalflucht aus Deutschland

Die aktuelle Vergesellschaftungsdebatte sei „pures Gift für den Standort Deutschland. Wer über Enteignung redet und gleichzeitig um privates Kapital wirbt, handelt widersprüchlich.“ Investoren hätten die Wahl zwischen vielen internationalen Standorten wie Berlin, Paris, London oder den USA.

„Kapital ist scheu – und vor allem schnell“, sagte Hinrichs. Investitionsentscheidungen könnten „über Nacht gedreht werden. Wer in dieser Situation private Investoren abschreckt, spielt mit dem Feuer.“

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