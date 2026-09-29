Öffentliche Verschuldung steigt im 2. Quartal 2026 auf 2.793,9 Milliarden Euro

Der Öffentliche Gesamthaushalt war beim nicht-öffentlichen Bereich zum Ende des 2. Quartals 2026 mit 2.793,9 Milliarden Euro verschuldet.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte, stieg die öffentliche Verschuldung damit gegenüber dem 1. Quartal 2026 um 1,0 Prozent oder 26,3 Milliarden Euro.

Öffentliche Verschuldung nun bei 2.793,9 EUR!

Zum Öffentlichen Gesamthaushalt zählen die Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte. Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören Kreditinstitute sowie der sonstige inländische und ausländische Bereich, zum Beispiel private Unternehmen.

Die Schulden des Bundes stiegen zum Ende des 2. Quartals 2026 gegenüber dem Vorquartal um 20,5 Milliarden Euro (+1,1 Prozent) auf 1.907,1 Milliarden Euro. Ursächlich hierfür waren wie im Vorquartal insbesondere die Schuldenanstiege bei zwei Sondervermögen: Das „Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität“ erhöhte seine Verschuldung gegenüber dem Vorquartal um 39,1 Prozent oder 13,8 Milliarden Euro auf 48,9 Milliarden Euro. Die Verschuldung des „Sondervermögens Bundeswehr“ stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 Prozent oder 4,2 Milliarden Euro auf 51,6 Milliarden Euro.

Die Länder waren zum Ende des 2. Quartals 2026 mit 646,2 Milliarden Euro verschuldet, dies war ein Zuwachs von 2,9 Milliarden Euro (+0,5 Prozent) gegenüber dem Vorquartal.

Der stärkste prozentuale Schuldenanstieg wurde für Baden-Württemberg mit +3,0 Prozent ermittelt, gefolgt von Thüringen (+2,1 Prozent) und Sachsen-Anhalt (+2,0 Prozent). Der Anstieg in Baden-Württemberg ist dabei durch vorgezogene Anschlussfinanzierungen begründet. Den stärksten prozentualen Schuldenrückgang verzeichnete Niedersachsen mit -2,3 Prozent, gefolgt von Hamburg (-1,3 Prozent) sowie Rheinland-Pfalz (-0,5 Prozent). In Niedersachsen wurde der Großteil der Kreditaufnahmen des Jahres 2026 im 1. Quartal getätigt, der Rückgang der Verschuldung im 2. Quartal entspricht den geplanten Tilgungen.

Auch bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden nahm die Verschuldung zum Ende des 2. Quartals 2026 gegenüber dem Vorquartal zu. Sie stieg um 2,9 Milliarden Euro (+1,5 Prozent) auf 200,2 Milliarden Euro.

Den höchsten prozentualen Schuldenanstieg wiesen die Gemeinden und Gemeindeverbände in Niedersachsen (+7,1 Prozent) auf, gefolgt von den Kommunen in Brandenburg (+4,0 Prozent) und Sachsen (+3,4 Prozent). Einen Schuldenrückgang wiesen die Gemeinden/Gemeindeverbände im Saarland und Bayern (jeweils -0,6 Prozent) sowie Nordrhein-Westfalen (-0,2 Prozent) auf.

Die Verschuldung der Sozialversicherung sank im 2. Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Millionen Euro (-1,7 Prozent) auf 9,1 Millionen Euro, so die Statistiker.

Foto: Schuldenuhr (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur