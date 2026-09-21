Linken-Wahlparty am 20.09.2026
Linken-Wahlparty am 20.09.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

Endergebnis: Linke gewinnt Berlin-Wahl

dts NachrichtenagenturLetztes Update 21. September 2026
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Nach der Berliner Abgeordnetenhauswahl ist in der Nacht zu Montag das vorläufige amtliche Endergebnis veröffentlicht worden.

Die Linke wird demnach mit 25,7 Prozent klar stärkste Kraft. Auf den weiteren Plätzen folgt die bisher regierende CDU mit 18,8 Prozent, die AfD mit 16,3 Prozent, die Grünen mit 14,3 Prozent, die SPD mit 12,1 Prozent. Abgeschlagen sind das BSW mit 4,7 und die FDP mit 2,5 Prozent.

Unter den kleineren Parteien kommen Tierschutzspartei und Volt auf jeweils 2,1 Prozent. Die Satire-Partei „Die Partei“ erreicht immerhin 0,7 Prozent, PdF kommt auf 0,3 Prozent. Jeweils 0,1 Prozent verbuchen ÖPD, DKP und „Die Urbane“ für sich. Ebenfalls Stimmen, aber gerundet trotzdem 0,0 Prozent, bekommen SGP, Heimat und B*.

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